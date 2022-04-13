Крупнейший в мире независимый трейдер нефти Vitol Group полностью прекратит торговлю нефтепродуктами из России, - Bloomberg
Голландская компания Vitol Group с головным офисом в Женеве полностью прекратит торговлю нефтью и нефтепродуктами из России уже к концу 2022 года
Об этом сообщает Bloomberg.
Известно, что Vitol значительно сократит торговлю российским сырьем уже во втором квартале этого года.
"И мы ожидаем, что это будет завершено до конца 2022 года", – сказал представитель компании.
Базирующаяся в Женеве голландская компания Vitol Group подтвердила, что не будет заключать новых соглашений по российской нефти и нефтепродуктам. А ее закупки после вторжения России в Украину являлись частью ранее подписанных контрактов.
- Напомним, на фоне санкций добыча нефти в России упала ниже минимального уровня в период пандемии. Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти из России в прошлом месяце, а санкции в отношении финансовых учреждений Москвы усложнили обработку платежей за российскую нефть.
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