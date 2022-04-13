Крупнейший в мире независимый трейдер нефти Vitol Group полностью прекратит торговлю нефтепродуктами из России, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Известно, что Vitol значительно сократит торговлю российским сырьем уже во втором квартале этого года.

"И мы ожидаем, что это будет завершено до конца 2022 года", – сказал представитель компании.

Базирующаяся в Женеве голландская компания Vitol Group подтвердила, что не будет заключать новых соглашений по российской нефти и нефтепродуктам. А ее закупки после вторжения России в Украину являлись частью ранее подписанных контрактов.

Напомним, на фоне санкций добыча нефти в России упала ниже минимального уровня в период пандемии. Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти из России в прошлом месяце, а санкции в отношении финансовых учреждений Москвы усложнили обработку платежей за российскую нефть.