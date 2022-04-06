Крупнейший в мире морской рынок страховщиков объявил все морские воды России "военной зоной"

Об этом сообщает Reuters .



London Marine Insurance Market добавил все российские воды в свой список районов, которые считаются высокорисковыми. Это, вероятно, повысит стоимость доставки и усилит логистическое давление на Москву.



Отныне не только Черное море, но и Балтика и порты Дальнего Востока входят в список "военной зоны" России. Вскоре следует ожидать, что другие крупные рынки, в частности Бермуды и Швейцария, следуют этому примеру.



"Расширение района в понедельник, которое оценивается как высокий риск для торговых судов и склонный к войне, пиратству, терроризму и связанным с ними опасностям, будет означать, что суда должны будут извещать андеррайтеров во время плавания в порты, а также платить дополнительную премию за семидневный период покрытия", - говорится в сообщении.



Россия опирается на свои Балтийские и Черноморские порты для экспорта нефти и зерна, являющихся значительными доходами в иностранной валюте.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb