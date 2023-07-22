Крупнейший в мире кратер из вечной мерзлоты начал таять из-за глобального потепления
На кадрах из дрона исследователи заметили изменения во внешнем виде кратера на Дальнем Востоке России, основным признаком которого является освобождение земли ото льда. Это связано с глобальным потеплением, что приводит к расширению провала.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что два исследователя рассмотрели неровную местность у основания впадины, обозначенной небольшими торосами, и определили, что вечная мерзлота под землей начала таять, вызывая опускание земли. Эти впадины стали образовываться после того, как в 1960-х годах был вырублен лес вокруг.
Местные жители называют это явление "провалом".
"Он развился в 1970-х годах, сначала как овраг. Затем, растаяв в жару солнечных дней, он начал расширяться", - сказал местный житель и исследователь кратера Эрел Стручков, стоя на краю кратера.
Батагайка или Батагайский кратер расположен в восточно-сибирской части тайги, в 660 км от Якутска и в 10 км от одноименного поселка Батагай. Кратер является постепенно растущей впадиной, его длина составляет 1000 метров, а глубина – 100 метров.
Ученые говорят, что Россия нагревается по меньшей мере в 2,5 раза быстрее остального мира, растапливая давно замерзшую тундру, охватывающую около 65% территории страны, и высвобождает хранящиеся в талой почве парниковые газы.
"Ворота в подземный мир", как их также называют некоторые местные жители российской Республики Саха, имеют научное название: мега-спад.
Ученые предупреждают о возможных опасностях, связанных с ростом кратера. Ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения имени Мельникова в Якутске Никита Тананаев отмечает, что хотя кратер может привлечь туристов, обрушение почвы представляет серьезную угрозу.
"В будущем, с повышением температуры и более высоким антропогенным давлением, мы будем видеть все больше и больше этих мега-опадов, пока вечная мерзлота не исчезнет", - сказал он.
- 13 июля, проанализировав спутниковые снимки, исследователи из США и Великобритании обнаружили, что океаны Земли становятся более зелеными. Это, вероятно, связано с изменением климата.
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