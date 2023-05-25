Крупнейший в мире авианосец из США прибыл в Норвегию: посольство РФ возмутилось
Американский авианосец USS Gerald R. Ford, считающийся крупнейшим в мире, вошел в порт Осло 24 мая и будет находиться там несколько дней
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Норвежские военные сообщили, что в ближайшие дни корабль и экипаж будут проводить учения с вооруженными силами Норвегии вдоль побережья страны.
Посольство России в Осло осудило визит авианосца, заявив: "На севере [Арктики] нет вопросов, требующих военного решения, ни тем, где требуется внешнее вмешательство".
Как сообщает агентство AFP, ожидается, что USS Gerald R. Ford, который может перевозить до 90 самолетов и вертолетов, останется на швартовке в столице Норвегии в течение нескольких дней.
В своем заявлении норвежские военные заявили, что "визит и присутствие авианосца предоставляют уникальную возможность развивать наше сотрудничество и тесно сотрудничать с нашим важнейшим союзником, Соединенными Штатами".
Норвегия, член НАТО, имеет общую границу с Россией в Арктике, и в прошлом году стала крупнейшим поставщиком газа в Европе после падения поставок из России, пишет Reuters.
- Напомним, по состоянию на начало 2023 года единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии: в РФ не могут найти крайнего.
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