Об этом сообщает "Радио Свобода".

Норвежские военные сообщили, что в ближайшие дни корабль и экипаж будут проводить учения с вооруженными силами Норвегии вдоль побережья страны.

Посольство России в Осло осудило визит авианосца, заявив: "На севере [Арктики] нет вопросов, требующих военного решения, ни тем, где требуется внешнее вмешательство".

Как сообщает агентство AFP, ожидается, что USS Gerald R. Ford, который может перевозить до 90 самолетов и вертолетов, останется на швартовке в столице Норвегии в течение нескольких дней.

В своем заявлении норвежские военные заявили, что "визит и присутствие авианосца предоставляют уникальную возможность развивать наше сотрудничество и тесно сотрудничать с нашим важнейшим союзником, Соединенными Штатами".

Норвегия, член НАТО, имеет общую границу с Россией в Арктике, и в прошлом году стала крупнейшим поставщиком газа в Европе после падения поставок из России, пишет Reuters.