Крупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa уходит с рынка РФ
Ирландская компания Smurfit Kappa Group объявила, что решила выйти с рынка РФ. Группа уже приостановила поддержку своих российских контрактов, включая любой импорт и экспорт
Об этом говорится в заявлении компании.
Выход с российского рынка будет осуществлен упорядоченно, компания продолжит платить сотрудникам и выполнять свои юридические обязательства. Доля компании в российском бизнесе составляет менее 1% прогнозируемых продаж.
"Smurfit Kappa солидарен с народом Украины и всеми, кто пострадал от совершенно неоправданного нападения на Украину и ее народ. Группа оказывает и будет оказывать значительную гуманитарную поддержку украинскому народу. Мы помогаем семьям работников SKG и подрядчиков из Украины, а также предоставляем продукты и услуги. Мы также сотрудничаем с Красным Крестом, чтобы обеспечить финансирование для поддержки их важной работы", – добавили в Smurfit Kappa Group.
- В четверг, 31 марта, к числу представителей ответственного бизнеса, отказавшегося от финансирования государств-агрессоров, присоединились десять фирм и брендов.
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