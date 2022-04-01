Крупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa уходит с рынка РФ

Об этом говорится в заявлении компании.

Выход с российского рынка будет осуществлен упорядоченно, компания продолжит платить сотрудникам и выполнять свои юридические обязательства. Доля компании в российском бизнесе составляет менее 1% прогнозируемых продаж.

"Smurfit Kappa солидарен с народом Украины и всеми, кто пострадал от совершенно неоправданного нападения на Украину и ее народ. Группа оказывает и будет оказывать значительную гуманитарную поддержку украинскому народу. Мы помогаем семьям работников SKG и подрядчиков из Украины, а также предоставляем продукты и услуги. Мы также сотрудничаем с Красным Крестом, чтобы обеспечить финансирование для поддержки их важной работы", – добавили в Smurfit Kappa Group.

В четверг, 31 марта, к числу представителей ответственного бизнеса, отказавшегося от финансирования государств-агрессоров, присоединились десять фирм и брендов.