Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министерство внутренних дел.

Отмечается, что финский стратегический резерв является одним из четырех имеющихся в ЕС. В нем будут храниться средства защиты, детекторы и медикаменты.

Проект, получивший 242 млн финансирования от Европейской комиссии, создаст стратегический резерв, предназначенный для использования странами Северной и Восточной Европы на случай чрезвычайных ситуаций.

"Химические, биологические, радиологические или ядерные угрозы более вероятны из-за текущей глобальной ситуации, и это также мотивирует Европейскую комиссию", - сказала Тарья Рантала, руководитель проекта в МВД Финляндии.

По ее словам, это также связано с вторжением России в Украину.

Рантала также отметила, что запасы, которые будут в значительной степени созданы в течение 2024 года в Финляндии, будут включать в себя защитное и измерительное оборудование, быстрые тесты, а также лекарства и вакцины. Последние будут использоваться как службами экстренного реагирования, так и гражданским населением, в том числе и в случае пандемий.

Хотя подобные запасы также создаются во Франции, Польше и Хорватии, именно финляндский самый большой в ЕС. Он будет охватывать как защитные, так и медицинские материалы в рамках механизма гражданской защиты Евросоюза.

Идея также состоит в том, чтобы местные органы власти расширяли свои навыки, а ЕС ожидает, что Финляндия предоставит "новаторские" знания и опыт, поскольку до конца 2023 года она разрабатывает руководящие принципы управления и развертывания стратегических резервов блока.