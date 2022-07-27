Об этом информируют České Noviny.

За это время было эвакуировано 450 местных жителей. Как передают спасатели, за последнюю ночь пламя не распространялось и сосредоточилось в районе Етриховице, горит также между селами Мезна и Мезна Лука.



На место происшествия прибыли пожарные из других регионов, помогают также вертолеты из-за границы. По словам директора пожарной части Владимира Влчека, на месте работают около 240 профессиональных пожарных и 250 волонтеров.



Как сообщает Влчек, сегодня пожар тушат семь вертолетов. Кроме двух машин, которые прислали на помощь Польша и Словакия, с огнем борются два армейских и два полицейских вертолета, а также вертолет Чехословацкой группы.



Тушить пожар должны помочь также два специальных пожарных самолета из Италии.



В то же время стало известно, что, несмотря на опасность, региональное управление Устецкого края не издавало общего запрета на вход в леса региона и не планирует делать это в будущем. Запрет въезда в леса коснется одновременно всей территории области, то есть даже тех мест, где нет пожаров. В то же время леса занимают значительную территорию региона в Рудных горах, в Среднечешском нагорье и других туристических местах.

В результате аномально высокой температуры воздуха, накрывшей Европу в последние дни, погибли уже более 1700 человек в Испании и Португалии

Сильная жара, охватившая Европу, неуклонно двигается к востоку. Италия, Польша и Словения объявили самый высокий уровень предупреждения о жаре, по всему континенту горят лесополосы.

В Португалии по состоянию на 10 июля из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, травмировались 29 человек

А в Великобритании 15 июля объявили чрезвычайную ситуацию после красного предупреждения об аномальной жаре.

Во Франции и Испании бушуют лесные пожары, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома и спасаться

В Германии в восточных землях Бранденбург и Саксония утром 26 июля усилились лесные пожары, вызванные чрезвычайно засушливой погодой по всей Германии. Огонь охватил около 800 гектаров земли

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