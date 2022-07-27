Крупнейший пожар десятилетия: в Чехии горит 1000 га леса
В национальном парке Чешская Швейцария на северо-западе страны четвертые сутки бушует пожар. Огонь охватил территорию площадью 1000 гектар
Об этом информируют České Noviny.
За это время было эвакуировано 450 местных жителей. Как передают спасатели, за последнюю ночь пламя не распространялось и сосредоточилось в районе Етриховице, горит также между селами Мезна и Мезна Лука.
На место происшествия прибыли пожарные из других регионов, помогают также вертолеты из-за границы. По словам директора пожарной части Владимира Влчека, на месте работают около 240 профессиональных пожарных и 250 волонтеров.
Как сообщает Влчек, сегодня пожар тушат семь вертолетов. Кроме двух машин, которые прислали на помощь Польша и Словакия, с огнем борются два армейских и два полицейских вертолета, а также вертолет Чехословацкой группы.
Тушить пожар должны помочь также два специальных пожарных самолета из Италии.
В то же время стало известно, что, несмотря на опасность, региональное управление Устецкого края не издавало общего запрета на вход в леса региона и не планирует делать это в будущем. Запрет въезда в леса коснется одновременно всей территории области, то есть даже тех мест, где нет пожаров. В то же время леса занимают значительную территорию региона в Рудных горах, в Среднечешском нагорье и других туристических местах.
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