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Крупнейший пожар десятилетия: в Чехии горит 1000 га леса

27 июля, 2022 среда
17:50
Мир

В национальном парке Чешская Швейцария на северо-западе страны четвертые сутки бушует пожар. Огонь охватил территорию площадью 1000 гектар

Об этом информируют České Noviny.

За это время было эвакуировано 450 местных жителей. Как передают спасатели, за последнюю ночь пламя не распространялось и сосредоточилось в районе Етриховице, горит также между селами Мезна и Мезна Лука.

На место происшествия прибыли пожарные из других регионов, помогают также вертолеты из-за границы. По словам директора пожарной части Владимира Влчека, на месте работают около 240 профессиональных пожарных и 250 волонтеров.

Как сообщает Влчек, сегодня пожар тушат семь вертолетов. Кроме двух машин, которые прислали на помощь Польша и Словакия, с огнем борются два армейских и два полицейских вертолета, а также вертолет Чехословацкой группы.

Тушить пожар должны помочь также два специальных пожарных самолета из Италии.

В то же время стало известно, что, несмотря на опасность, региональное управление Устецкого края не издавало общего запрета на вход в леса региона и не планирует делать это в будущем. Запрет въезда в леса коснется одновременно всей территории области, то есть даже тех мест, где нет пожаров. В то же время леса занимают значительную территорию региона в Рудных горах, в Среднечешском нагорье и других туристических местах.

  • В результате аномально высокой температуры воздуха, накрывшей Европу в последние дни, погибли уже более 1700 человек в Испании и Португалии
  • Сильная жара, охватившая Европу, неуклонно двигается к востоку. Италия, Польша и Словения объявили самый высокий уровень предупреждения о жаре, по всему континенту горят лесополосы.
  • В Португалии по состоянию на 10 июля из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, травмировались 29 человек
  • А в Великобритании 15 июля объявили чрезвычайную ситуацию после красного предупреждения об аномальной жаре.
  • Во Франции и Испании бушуют лесные пожары, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома и спасаться
  • В Германии в восточных землях Бранденбург и Саксония утром 26 июля усилились лесные пожары, вызванные чрезвычайно засушливой погодой по всей Германии. Огонь охватил около 800 гектаров земли

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