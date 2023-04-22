Крупнейший перевозчик нефти из России в Азию лишен международной страховки, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Под прицел США попала зарегистрированная в Индии Gatik Ship Management, ставшая крупным перевозчиком нефти из России в прошлом году.

Компания потеряла международное страхование из-за нарушения механизма «потолка цен»

Компания со штаб-квартирой в Мумбаи собрала флот из 48 танкеров суммарной емкостью более 30 млн баррелей и стоимостью $1,4 млрд. Почти все суда заходили в российские порты и вывозили нефть или нефтепродукты, показал анализ Vortexa.

В рамках санкций, вступивших в силу с 5 декабря, такие поставки разрешены только в том случае, если нефть продается дешевле $60. Gatik нарушала этот принцип и была избавлена от страховых услуг от Американского клуба страховщиков.

Страхование, которое потерял Gatik, важно для судов, когда они заходят в порты или проходят через ключевые водные пути, такие как морские проливы Босфор и Дарданеллы в Турции.

По данным Clarkson Research Services Ltd., подразделения крупнейшего в мире судового брокера, Gatik входит в десятку крупнейших владельцев танкеров Aframax, перевозящих около 700 000 баррелей сырой нефти в каждом рейсе.