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Аналитика

Крупнейший пакет американской помощи будет включать в себя системы для проведения наступательных действий. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
24 августа, 2022 среда
23:29
Статьи Сергей Згурец

Президент Джо Байден в День Независимости провозгласил, что передается военная техника почти на три миллиарда долларов и это самый большой пакет военной помощи, который получала Украина на протяжении всего периода

Сегодня хочу рассказать о силе нашей армии и общества, о пораженной технике врага на Крещатике и о том, какой будет динамика действий на фронтах.

Шесть месяцев противостояния

Поздравляю с Днем Независимости! В этот праздничный день мы также оглянемся и на шесть месяцев нашего противостояния широкомасштабной российской агрессии. Как показательная иллюстрация — своеобразный "парад" вражеской техники и оружия на Крещатике, где все киевляне и гости могут увидеть полное несоответствие между амбициями и возможностями агрессора. Хотели пройти по парадным колоннам, но все завершилось этим мертвым металлоломом, как воплощение разрушенного мифа о силе второй армии в мире. Где каждый образец танка или бронетранспортера, огнеметной системы или гаубиц был уничтожен украинскими воинами. Конечно, это только промежуточные итоги войны.

Напомню, что это самая большая региональная война на Европейском континенте с 1945 года. Ориентировочно около полутора миллионов человек привлечены в боевых действиях в том или ином формате. Именно сегодня стоит вспомнить, что еще шесть месяцев назад наши партнеры отводили нам очень мало времени на противостояние российскому военному нашествию, максимум трое суток. А рашисты были ориентированы на мгновенную победу, на свержение нашей обороны, в первую очередь на средства действий пятой колонны и предателей, на силовую замену политического руководства, уничтожение нашей элиты, собственно геноцида украинского народа. Однако и российские, и зарубежные спецслужбы просчитались относительно готовности и способности как нашего общества, так и наших вооруженных сил сопротивляться. Состояние украинской армии несмотря на все недоработки, касающиеся, в частности, подготовки территориальной обороны или других аспектов, было намного лучше, чем в 2014 году.

Потери врага

Хочу напомнить о вражеских потерях, потому что это значительные показатели и мы должны их знать, чтобы понимать мощь украинской армии, которая уничтожает агрессора. Враг готовился к войне примерно лет двенадцать, но в течение шести месяцев он потерял значительное количество техники.

В частности, если вспомним о танках, то уничтожено 1900 танков и это больше половины из того, что противник имел в боевом штате перед началом агрессии. Уничтожено более 4000 боевых бронированных машин разного уровня, а это четверть от запасов, которые были в штате российской армии. Сейчас россияне оттягивают для боев то, что осталось, но когда говорят, что запасы у рашистов большие, это не совсем верно. Уничтожено значительное количество личного состава – 47 тысяч вражеских воинов и более 150 тысяч раненых по данным Генштаба ВСУ. Сейчас у врага существенные проблемы с отбором личного состава, поэтому он пытается компенсировать его снабжение наемниками, которым обещает значительные выплаты, но, конечно, не выплачивает. Также занижены требования к кандидатам, потому что принимают осужденных преступников и тех, кто содержится в следственных изоляторах. Пытаются проводить так называемую мобилизацию, то есть набирают пушечное мясо на оккупированных территориях. Именно поэтому у врага нет возможности перевести тактические свои успехи в оперативные и стратегические преимущества. Не может достичь политических целей военными мерами. Мы заставили врага корректировать свои планы, что очень важно.

Начало третьего этапа в формате боевых действий

В частности, опасаясь наступления на Херсон, враг опрокидывает значительные войска на Юг, что существенно замедлило их действия на Востоке. В свою очередь, ВСУ путем новых вооружений уже могут уничтожать враждебные цели в тактической и оперативной глубине обороны противника. Наши силы действуют уже в Крыму – это новый признак измерения боевых действий.

И сейчас речь идет о начале третьего этапа в формате боевых действий, который должен быть связан с накоплением сил и реализации планов по деоккупации, захваченных врагом, территорий. Третий этап с освобождением наших территорий оценивается по-разному. Недавно было заявление эстонского генерала, который говорит, что у украинской армии пока не хватает сил для мощного наступления из-за нехватки техники, поступающей из стран Запада.

Новый мощный пакет военной помощи от США

Мы думаем, что эта ситуация изменится, потому что сегодня было объявлено об совершенно новом пакете военной помощи со стороны США. Президент Джозеф Байден в День Независимости Украины провозгласил, что передается военная техника почти на $3 млрд — это самый большой пакет военной помощи, который получала Украина в течение всего периода. Сейчас показатели военной помощи составляют более $10 млрд, мы говорим непосредственно о поставках военных вооружений.

Что в этом пакете? Это, прежде всего, система противовоздушной обороны, какие именно, мы не знаем, также артиллерийские системы и боеприпасы, что чрезвычайно важно, потому что артиллерии много не бывает, а еще беспилотные комплексы и радары. Как утверждается в заявлении Пентагона, все это для того, чтобы обеспечить продолжение обороны в долгосрочной перспективе. Но мне слово "обороны" не совсем понравилось, потому что мы готовимся к контрнаступлению и нам нужно больше наступательных вооружений. А мы, конечно, относим к таким наступательным вооружениям — дальнобойные системы, танки, БМП и другие бронированные машины.

Буквально недавно была так важна публикация в американском издании "The Hills", где 20 уважаемых военных и дипломатов говорили, что нужно более решительно оказывать помощь Украине, и именно они говорили о системах ПВО, собственно об ATACMS, как главной предпосылке для проведения наступательных операций. И еще была интересна публикация в издании "Post", где утверждалось, что главный пакет американской помощи должен включать системы, обеспечивающие проведение именно наступательных действий. Они позволяют Украине обеспечить отвоевание своих территорий. Мы пока не знаем полное содержание этого нового мощного пакета. Действительно, возможно, есть трансформация в американских подходах, которая позволит украинской армии иметь больше возможностей для проведения контрнаступательных действий, прежде всего для освобождения Юга нашей страны и других регионов.

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