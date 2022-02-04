Крупнейший обвал в истории фондового рынка: Meta потеряла $237 млрд в сутки

Об этом сообщает CNBC.



Так, 3 февраля акции Meta обвалились более чем на 25% на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза доходов.



"Падение Meta превысило предыдущий рекорд, установленный Apple, когда компания потеряла 182 млрд долларов в рыночной стоимости за один день в сентябре 2020 года", - пишет CNBC.



Издание отмечает, что с июля 2018 года рейтинг крупнейших однодневных падений стоимости компаний на биржах, составленный по данным FactSet на 3 февраля, выглядит следующим образом:

Meta (февраль 2022 года) – $237,6 млрд;

Apple (сентябрь 2020 года) – $182 млрд;

Microsoft (март 2020 года) – $178 млрд;

Apple (март 2020 года) – $156 млрд;

Apple (сентябрь 2020 года) – $141 млрд;

Tesla (ноябрь 2021 года) – $140 млрд;

Amazon (июль 2021 года) – $138 млрд;

Facebook (июль 2018 года) – $119 млрд;

Apple (март 2020 года) – $119 млрд;

Apple (декабрь 2021 года) – $116 млрд.

Напомним, 28 октября 2021 года основатель Facebook Марк Цукерберг объявил об изменении названия компании на Meta.

Наибольшее однодневное падение к 2020 году было у Facebook - в июле 2018 года оно составило $119 млрд. Акции упали после того, как Facebook спрогнозировала выручку ниже оценки аналитиков.