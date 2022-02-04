Крупнейший обвал в истории фондового рынка: Meta потеряла $237 млрд в сутки
Материнская компания Facebook Meta 3 февраля потеряла более $237 млрд - это самое большое суточное падение стоимости в истории фондового рынка США
Об этом сообщает CNBC.
Так, 3 февраля акции Meta обвалились более чем на 25% на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза доходов.
"Падение Meta превысило предыдущий рекорд, установленный Apple, когда компания потеряла 182 млрд долларов в рыночной стоимости за один день в сентябре 2020 года", - пишет CNBC.
Издание отмечает, что с июля 2018 года рейтинг крупнейших однодневных падений стоимости компаний на биржах, составленный по данным FactSet на 3 февраля, выглядит следующим образом:
- Meta (февраль 2022 года) – $237,6 млрд;
- Apple (сентябрь 2020 года) – $182 млрд;
- Microsoft (март 2020 года) – $178 млрд;
- Apple (март 2020 года) – $156 млрд;
- Apple (сентябрь 2020 года) – $141 млрд;
- Tesla (ноябрь 2021 года) – $140 млрд;
- Amazon (июль 2021 года) – $138 млрд;
- Facebook (июль 2018 года) – $119 млрд;
- Apple (март 2020 года) – $119 млрд;
- Apple (декабрь 2021 года) – $116 млрд.
Наибольшее однодневное падение к 2020 году было у Facebook - в июле 2018 года оно составило $119 млрд. Акции упали после того, как Facebook спрогнозировала выручку ниже оценки аналитиков.
- Напомним, 28 октября 2021 года основатель Facebook Марк Цукерберг объявил об изменении названия компании на Meta.
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