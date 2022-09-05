Крупнейший немецкий импортер газа Uniper заявил о прекращении поставок из России
Крупнейший импортер природного газа Германии Uniper в понедельник, 5 сентября, заявил, что перестал получать газ из России
Об этом сообщило Reuters.
Также в компании добавили, что для решения проблемы с нехваткой газа будут использовать транши по кредитной линии, предоставленные немецким государственным банком "Кредитное учреждение для восстановления".
Известно, что Uniper обслуживает более 100 муниципальных коммунальных и промышленных предприятий в Германии, крупнейшей экономике Европы. По состоянию на август, компания понесла убытки в размере более 12 млрд евро за первое полугодие – большая часть из них связана с газовым кризисом из-за РФ.
- 11 июля Россия приостановила поставки газа в Германию через Северный поток-1 до 21 июля из-за технического обслуживания газопровода.
- 1 августа стало известно, что Германия считает, что не сможет полагаться на поставки газа из России из-за газопровода "Северный поток" этой зимой.
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