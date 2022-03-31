Крупнейший лизингодатель AerCap подает против РФ иск на $3,5 млрд из-за захвата более сотни самолетов, - Reuters
Крупнейший в мире лизингодатель AerCap подает против Российской Федерации иск на $3,5 млрд из-за захвата более сотни их самолетов
Об этом сообщает Reuters.
Как стало известно, крупнейший в мире лизингодатель AerCap (AER.N) подал против России страховую претензию на $3,5 млрд из-за содержания на территории РФ более сотни их самолетов и двигателей.
По предварительной информации, более 100 летательных аппаратов застряли в России после ее вторжения в Украину, создав основу для продолжительного юридического спора между арендодателями и страховщиками.
В частности, дублинская компания AerCap испытала наибольший риск, когда санкции Европейского Союза заставили расторгнуть российские договоры аренды, что составляло в стоимости 5% ее флота.
Ожидается, что страховое требование AerCap будет не только самым большим среди лизингодателей, требующих у РФ компенсации за сотни самолетов общей стоимостью до $10 млрд. Это также одна из самых больших претензий когда-либо поданных.
"На прошлой неделе мы подали страховую претензию примерно на $3,5 млрд относительно наших оставшихся в России самолетов и двигателей. Мы ожидаем, что они будут обжалованы, только учитывая большие суммы, привлеченные в отрасли", – сообщил инвесторам главный финансовый директор Питер Юхас после публикации финансовых результатов за последние 3 месяца 2021 года.
Арендодатель должен был до понедельника расторгнуть действующие договоры аренды в России под санкциями, введенными Европейским Союзом.
Аналитики говорят, что беспрецедентный характер и масштаб потенциального ущерба, вероятно, будут означать годы судебных споров между лизингодателями и страховщиками, прежде чем будут приняты какие-либо решения по выплатам.
Известно, что в общей сложности компания AerCap предоставила в аренду России 135 самолетов и 14 двигателей, но успела изъять и вывезти 22 самолета и три двигателя.
AerCap заявила, что может зарегистрировать обесценивание в первом квартале финансового года, но еще не определила, насколько оно может быть большим.
Юхас оценил чистый риск AerCap в России примерно в $2,5 млрд.
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