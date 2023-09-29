Крупнейший итальянский банк получил одобрение Путина по продаже активов в РФ
После заявления крупнейшего итальянского банка Intesa Sanpaolo об ожиданиях одобрения от Москвы для передачи своего российского бизнеса диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий продавать активы
Об этом информирует Reuters .
Президент России Владимир Путин подписал указ, дающий итальянскому банку Intesa Sanpaolo разрешение на продажу или продажу своих активов в России.
В указе говорится, что Москва одобряет операции, которые приведут к полному переходу 100% акций Intesa под прямой или косвенный контроль.
Напомним, согласно законам, которые кремль принял в феврале 2022 года, такая продажа нуждается в одобрении президента. Тогда в августе Путин подписал указ, давший ему право предоставлять спецразрешения на отдельные соглашения, касающиеся энергетических и финансовых активов.
Что предшествовало
Крупнейший банк Италии обслуживает корпоративную клиентуру в России, где было около 980 работников в 28 отделениях до начала полномасштабной войны в Украине. Банк перестал предоставлять новые кредиты российским клиентам и инвестировать в российские активы после 24 февраля 2022 года. Под давлением европейских регуляторов, выступающих за разрыв связей с РФ, Intesa пытается снизить свои риски, в частности трансграничные займы.
Intesa с прошлого года пытается избавиться от своего местного бизнеса, но западные санкции, усложнившие поиск покупателей, усложнили выход европейских банков, таких как UniCredit и австрийский Raiffeisen Bank.
Сообщается, что зеленый свет для Intesa может послужить примером для других кредиторов, которые все еще присутствуют в России. В начале августа Intesa сообщил, что закрывает свое представительство в Москве, добавив, что это не коснется ее местного бизнеса, поскольку ее дочерняя компания все еще работает.
10 августа сообщалось , что банк ожидал одобрения Путиным передачи своего российского бизнеса в местное управление.
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