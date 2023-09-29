Крупнейший итальянский банк получил одобрение Путина по продаже активов в РФ

Об этом информирует Reuters .

Президент России Владимир Путин подписал указ, дающий итальянскому банку Intesa Sanpaolo разрешение на продажу или продажу своих активов в России.

В указе говорится, что Москва одобряет операции, которые приведут к полному переходу 100% акций Intesa под прямой или косвенный контроль.

Напомним, согласно законам, которые кремль принял в феврале 2022 года, такая продажа нуждается в одобрении президента. Тогда в августе Путин подписал указ, давший ему право предоставлять спецразрешения на отдельные соглашения, касающиеся энергетических и финансовых активов.

Что предшествовало

Крупнейший банк Италии обслуживает корпоративную клиентуру в России, где было около 980 работников в 28 отделениях до начала полномасштабной войны в Украине. Банк перестал предоставлять новые кредиты российским клиентам и инвестировать в российские активы после 24 февраля 2022 года. Под давлением европейских регуляторов, выступающих за разрыв связей с РФ, Intesa пытается снизить свои риски, в частности трансграничные займы.

Intesa с прошлого года пытается избавиться от своего местного бизнеса, но западные санкции, усложнившие поиск покупателей, усложнили выход европейских банков, таких как UniCredit и австрийский Raiffeisen Bank.

Сообщается, что зеленый свет для Intesa может послужить примером для других кредиторов, которые все еще присутствуют в России. В начале августа Intesa сообщил, что закрывает свое представительство в Москве, добавив, что это не коснется ее местного бизнеса, поскольку ее дочерняя компания все еще работает.

10 августа сообщалось , что банк ожидал одобрения Путиным передачи своего российского бизнеса в местное управление.