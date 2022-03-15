Крупнейший игрок на нефтяном рынке Норвегии прекращает торговать российской нефтью
Крупнейшая нидерландская нефтяная компания Equinor заявила о прекращении торговли нефтью из РФ
Об этом идет речь на сайте Equinor.
"Это значит, что Equinor не будет вступать в новые соглашения или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России", - говорится в сообщении.
Компания указала, что имеет определенные договорные обязательства, заключенные до вторжения. Однако Equinor отметила, что будет принимать эти грузы в соответствии с утвержденными санкциями.
- Напомним, правительство Швейцарии ввело санкции, запрещающие экспорт в РФ товаров двойного назначения, продуктов и услуг в нефтяном секторе и товаров для сферы безопасности и обороны.
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