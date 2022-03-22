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Крупнейший европейский производитель стали ArcelorMittal отказался от российского сырья

22 мартa, 2022 вторник
16:57
Экономика ArcelorMittal

Крупнейший европейский производитель стали ArcelorMittal SA исключил российское сырье из своей цепи поставок

Об этом сообщает Bloomberg.

Компании понадобилось три недели, чтобы остановить поставки из России, поскольку она была среди ключевых поставщиков железной руды и угля для доменных печей в Европе.

"Раньше около пятой части угля для своих европейских заводов компания получала из России. Согласно годовому отчету, ArcelorMittal также покупала железную руду у Металлоинвеста подсанкционного олигарха Алишера Усманова", – рассказали в издании.

Герт Ван Поэлворде, европейский генеральный директор ArcelorMittal заявил, что на третий квартал им нужно купить чуть больше сырья у нероссийских поставщиков. Но это не большая проблема для компании. Он считает, что война в Украине изменит мировые потоки сырья: в течение нескольких месяцев Россия перенаправит экспорт угля из Европы в Китай, который, в свою очередь, будет покупать меньшее количество топлива из Австралии.
  • Напомним, крупнейшая нефтегазовая компания Японии Eneos Holdings перестала закупать нефть из РФ.
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санкции против России
война с Россией
Сталь
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