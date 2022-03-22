Крупнейший европейский производитель стали ArcelorMittal отказался от российского сырья
Крупнейший европейский производитель стали ArcelorMittal SA исключил российское сырье из своей цепи поставок
Об этом сообщает Bloomberg.
Компании понадобилось три недели, чтобы остановить поставки из России, поскольку она была среди ключевых поставщиков железной руды и угля для доменных печей в Европе.
"Раньше около пятой части угля для своих европейских заводов компания получала из России. Согласно годовому отчету, ArcelorMittal также покупала железную руду у Металлоинвеста подсанкционного олигарха Алишера Усманова", – рассказали в издании.
- Напомним, крупнейшая нефтегазовая компания Японии Eneos Holdings перестала закупать нефть из РФ.
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