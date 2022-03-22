Крупнейший европейский производитель стали ArcelorMittal отказался от российского сырья

Об этом сообщает Bloomberg.

Компании понадобилось три недели, чтобы остановить поставки из России, поскольку она была среди ключевых поставщиков железной руды и угля для доменных печей в Европе.

"Раньше около пятой части угля для своих европейских заводов компания получала из России. Согласно годовому отчету, ArcelorMittal также покупала железную руду у Металлоинвеста подсанкционного олигарха Алишера Усманова", – рассказали в издании.

Герт Ван Поэлворде, европейский генеральный директор ArcelorMittal заявил, что на третий квартал им нужно купить чуть больше сырья у нероссийских поставщиков. Но это не большая проблема для компании. Он считает, что война в Украине изменит мировые потоки сырья: в течение нескольких месяцев Россия перенаправит экспорт угля из Европы в Китай, который, в свою очередь, будет покупать меньшее количество топлива из Австралии.