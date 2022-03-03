Крупнейший европейский автостроитель Volkswagen Group останавливает производство на российских заводах

Об этом сообщает Handelsblatt.



"На фоне российской атаки на Украину и связанных с ней последствий Совет управления Volkswagen Group принял решение прекратить производство транспортных средств в России до дальнейшего сообщения", - сообщили в концерне.



Это решение касается и подразделений концерна, в частности Skoda, Porsche.



Бизнес в России будет остановлен немедленно, в частности, на российских производственных площадках в Калуге и Нижнем Новгороде.



VW Group в начале недели приостановила продажи автомобилей в России. Компания столкнулась с проблемами в Германии из-за неполучения запчастей с заводов в Украине.

Напомним, Nike, Google, Ford и другие крупнейшие компании мира останавливают продажи и услуги в России из-за ее вторжения в Украину.