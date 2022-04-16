Крупнейший дилер украинских шин в Европе привез гуманитарный груз во Львов

Долгое время фирма сотрудничает с украинским производителем этого товара. С первых дней широкомасштабного российского вторжения в Украину Марцин и его сотрудники непрерывно привозят в нашу страну гуманитарную помощь - продукты питания, средства гигиены и лекарства.

"Мы уже выслали более сорока грузовиков и более ста бусов с помощью во все города, где она была необходима. От Мариуполя до Одессы, Николаева, Киева, Львова, Луцка. Где нас просят, туда и высылаем. Мы поражены украинцами, которые сопротивляются. Это уже вошло в историю мира и Европы. Мы не можем на это просто смотреть, мы должны поддержать Украину", - рассказывает Марцин.

Сейчас Марцин пересек границу. Вместе с коллегами привезли шесть тонн гуманитарного груза из Кракова во Львов. В этот раз помощь предназначена для представителей местного польского сообщества. Таким образом, община Кракова поздравила своих соотечественников с предстоящей Пасхой.

“Это разные продукты: сладости, пирожные, мука, сахар, макароны. Привезли шоколад, чтобы подсластить им это прекрасное время, каким есть Пасха. Эта помощь не только для поляков, нашего общества. Потому что у нас есть смешанные семьи, а для людей во Львове в трудные времена нашей жизни", – говорит волонтер.

На следующей неделе эти польские благотворители планируют снова приехать во Львов, чтобы такую же помощь привезти тем, кто будет праздновать Воскресение Господне по юлианскому календарю.