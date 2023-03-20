Крупнейший банк Швейцарии UBS приобрел Credit Suisse
Швейцарский банковский гигант UBS купил банк Credit Suisse за $3,25 млрд
Об этом сообщается в заявлении UBS.
"По условиям сделки, включавшей все акции, акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, равную 0,76 франка ($0,82, - ред.), на общую сумму 3 млрд франков ($3,24 млрд)", - говорится в заявлении.
Соглашение было одобрено правительством Швейцарии, которое предоставило гарантии регулятору страны для выделения ликвидности Credit Suisse.
"Федеральный совет поддерживает покупку банка Credit Suisse банком UBS. Чтобы укрепить стабильность финансовых рынков к осуществлению этого приобретения, Швейцарская Конфедерация предоставляет гарантию Национальному банку Швейцарии с целью предоставления Credit Suisse дополнительной помощи в форме ликвидности", - сказали чиновники.
А еще, для уменьшения рисков в связи с приобретением активов, государство предоставило банку 9 млрд франков.
Reuters отмечает, что историческое соглашение состоялось после пяти дней, в течение которых швейцарский истеблишмент пытался положить конец углублению кризиса в Credit Suisse, который грозил свергнуть второго по величине кредитора страны.
- Ранее швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на сумму более $19 млрд, что составляет треть всех задекларированных в стране активов РФ.
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