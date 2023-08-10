Крупнейший банк Италии покидает российский рынок, - Reuters
Intesa Sanpaolo, крупнейший итальянский банк, ожидает одобрения от Москвы для передачи своего российского бизнеса в местное управление
Об этом информирует Reuters со ссылкой на источник, близкий к этому вопросу.
Intesa не сообщал о своих успехах в поиске покупателей для своего российского бизнеса, хотя заявлял, что этим занимается. Согласно законам, которые Москва приняла после аннексии Крыма в феврале прошлого года, такая продажа нуждается в одобрении президента. Владимир Путин в августе прошлого года подписал указ, давший ему право предоставлять спецразрешения на отдельные соглашения.
Однако окончательное решение еще не принято и его могут не предоставить, сообщил анонимный источник.
Крупнейший банк Италии обслуживает корпоративную клиентуру в России, где было около 980 работников в 28 отделениях до начала полномасштабной войны в Украине. Банк перестал предоставлять новые кредиты российским клиентам и инвестировать в российские активы после 24 февраля 2022 года. Под давлением европейских регуляторов, выступающих за разрыв связей с РФ, Intesa пытается снизить свои риски, в частности трансграничные займы.
По состоянию на конец июня Intesa имел 700 млн евро трансграничных ссуд российским клиентам с учетом резервов и гарантий экспортного кредита, что на 77% меньше, чем в прошлом. Местные ссуды составляли 100 млн евро, что на 66% меньше, чем в предыдущем году. В целом Россия составляет лишь 0,2% клиентских ссуд банка.
Intesa с прошлого года пытается избавиться от своего местного бизнеса, но западные санкции, усложнившие поиск покупателей, усложнили выход европейских банков, таких как UniCredit и австрийский Raiffeisen Bank.
Сообщается, что зеленый свет для Intesa может послужить примером для других кредиторов, которые все еще присутствуют в России. В начале августа Intesa сообщил, что закрывает свое представительство в Москве, добавив, что это не коснется ее местного бизнеса, поскольку ее дочерняя компания все еще работает.
- Правительство Великобритании ввело новые санкции против 22 физических и юридических лиц, поддерживающих полномасштабное вторжение РФ в Украину, и против трех компаний, поставляющих электронику для российской военной техники.
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