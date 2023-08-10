Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Крупнейший банк Италии покидает российский рынок, - Reuters

Крупнейший банк Италии покидает российский рынок, - Reuters

10 августа, 2023 четверг
15:19
Экономика

Intesa Sanpaolo, крупнейший итальянский банк, ожидает одобрения от Москвы для передачи своего российского бизнеса в местное управление

Об этом информирует Reuters со ссылкой на источник, близкий к этому вопросу.

Intesa не сообщал о своих успехах в поиске покупателей для своего российского бизнеса, хотя заявлял, что этим занимается. Согласно законам, которые Москва приняла после аннексии Крыма в феврале прошлого года, такая продажа нуждается в одобрении президента. Владимир Путин в августе прошлого года подписал указ, давший ему право предоставлять спецразрешения на отдельные соглашения.

Однако окончательное решение еще не принято и его могут не предоставить, сообщил анонимный источник.

Крупнейший банк Италии обслуживает корпоративную клиентуру в России, где было около 980 работников в 28 отделениях до начала полномасштабной войны в Украине. Банк перестал предоставлять новые кредиты российским клиентам и инвестировать в российские активы после 24 февраля 2022 года. Под давлением европейских регуляторов, выступающих за разрыв связей с РФ, Intesa пытается снизить свои риски, в частности трансграничные займы.

По состоянию на конец июня Intesa имел 700 млн евро трансграничных ссуд российским клиентам с учетом резервов и гарантий экспортного кредита, что на 77% меньше, чем в прошлом. Местные ссуды составляли 100 млн евро, что на 66% меньше, чем в предыдущем году. В целом Россия составляет лишь 0,2% клиентских ссуд банка.

Intesa с прошлого года пытается избавиться от своего местного бизнеса, но западные санкции, усложнившие поиск покупателей, усложнили выход европейских банков, таких как UniCredit и австрийский Raiffeisen Bank.

Сообщается, что зеленый свет для Intesa может послужить примером для других кредиторов, которые все еще присутствуют в России. В начале августа Intesa сообщил, что закрывает свое представительство в Москве, добавив, что это не коснется ее местного бизнеса, поскольку ее дочерняя компания все еще работает.

  • Правительство Великобритании ввело новые санкции против 22 физических и юридических лиц, поддерживающих полномасштабное вторжение РФ в Украину, и против трех компаний, поставляющих электронику для российской военной техники.
Новости
Мир
Россия
Италия
Война с Россией
Читайте также:
вибух на оптико-механічному заводі
9 августа, 2023 среда
Под Москвой раздался мощный взрыв на оптико-механическом заводе: по меньшей мере 60 пострадавших
Карта. Луганщина_0808_eng
9 августа, 2023 среда
Майор запаса НГУ: На Купянском направлении враг сосредоточил 1000 танков и пытается прорвать оборону
Ердоган і Путін
10 августа, 2023 четверг
В Турции Украину и РФ призвали немедленно начать переговоры
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.9
    Покупка 36.9
    Продажа 37.64
  • EUR
    Покупка 40.7
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
10 августа
16:03
OPINION
Украинцам нужно учиться быть благодарными
15:38
В эти выходные в Украине можно будет увидеть метеорный дождь
15:23
Путин предполагает вероятность непосредственного участия в саммите G20 в Индии, – NBC News
15:21
Музей книги и книгопечатания оцифрует часть коллекции старопечатных изданий
15:10
Российские военные сжигают своих погибших вблизи Мелитополя, - Маляр
14:53
Наступление, оружие и защита от воздушных атак РФ: военно-политическое руководство Украины провело видеоконференцию с Остином, Милли и Салливаном
14:45
Обновлено
ВМС: в Черном море заработал гуманитарный коридор для торговых судов
14:23
"Это я": в Будапеште открыли фотовыставку, посвященную украинским женщинам во время войны
14:09
Эксклюзив
Народный депутат рассказала, вернутся ли дети в свои классы после года обучения за границей
14:03
OPINION
Кнут или пряник? Украину действительно ждет демографический кризис
13:58
Во Франции в порту Ла-Рошель произошел масштабный пожар на элеваторе с зерном
13:47
Из фракции "Слуги Народа" исключили нардепов Гунько и Торохтия
13:44
Украина вернула из России не менее 380 незаконно депортированных детей, - Верещук
13:33
Оккупанты вывезли подростков из Донбасса в военные лагеря в РФ
13:31
Украина расторгла соглашение с РФ о поощрении и защите инвестиций
13:26
Volkswagen
В Укравтопроме сообщили, какие автомобили из Китая украинцы больше всего покупали в июле
13:25
Самый богатый боксер мира объявил о первом в истории бое двух асболютных чемпионов
13:12
В Киеве на Подоле снесли 200-летнюю усадьбу. Она была образцом застройки XIX в.
13:03
Из-за вражеских обстрелов прифронтовых территорий без света остаются жители 7 областей
12:45
Обновлено
Дело о выезде за границу: нардепу Дубинскому избрали меру пресечения
12:43
На фото Дмитрий Кулеба
После вывода войск из Украины переговоры с Россией возможны, но не с Путиным – Кулеба
12:38
Отправляли из РФ в Украину поддельные лекарства для онкобольных: СБУ объявила подозрения
12:24
РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области во время раздачи гуманитарки. Есть пострадавшие
12:24
Эксклюзив
Верховная Рада
Коррупция, Мальдивы, Дубинский – первая серия, вторая – ждет осенью: глава Комитета избирателей о скандалах в парламенте
12:20
Обновлено
В Ровенской области в результате атаки вражеских дронов разрушена нефтебаза, на Киевщине и Хмельнитчине работала ПВО
12:17
Правоохранители предотвратили заказное убийство местного депутата Винницкой области. Сын экс-регионала получил подозрение
12:16
Захватчики обустраивают объекты гражданской инфраструктуры на ВОТ под тюрьмы, - Маляр
12:08
OPINION
В Москве привыкают к роли "жертвы"
12:03
В 37 населенных пунктах Купянского района Харьковщины объявили обязательную эвакуацию
11:40
Bacardi
Крупнейший в мире производитель алкоголя Bacardi попал в список спонсоров войны НАПК
11:33
Рада призвала мир осудить незаконную дисквалификацию фехтовальщицы Харлан, которая не пожала руку россиянке
11:29
Эксклюзив
Генерал Романенко объяснил, почему противник активизировался на Купянском направлении
11:20
Польша планирует увеличить количество военных на границе с Беларусью до 10 тысяч
11:16
Гуменюк объяснила, почему военные считают открытие пляжей в Одесской области нецелесообразным
11:11
Обзор
Дроны в шестой раз за месяц атакуют Москву, ВСУ прорывают линию фронта на юге, но медленное контрнаступление омрачает настроения в Украине. Акценты мировых СМИ 10 августа
11:06
Мировые цены на нефть Brent впервые с января достигли отметки в $87,51 за баррель
10:56
Инфографика
Курс валют 10 августа: что со стоимостью на доллар, евро, злотый
10:53
Женщины страдают от мигрени гораздо чаще, чем мужчины. Невролог раскрыл факторы
10:52
Россияне удерживают в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
10:43
От 5 до 10 лет тюрьмы: в Украине осудили четырех приспешников Медведчука, готовивших госпереворот
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV