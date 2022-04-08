Крупнейший банк Италии Intesa прекратил кредитование в РФ

Об этом сообщает Reuters.

Все местные операции в банке были поставлены под особый контроль кризисного подразделения. Также, продолжая проводить стратегический анализ своего присутствия в России, банк Intesa прекратил инвестиции в российские и белорусские финансовые инструменты, независимо от примененных режимов санкций.

"Все деловые операции с российскими и белорусскими контрагентами, в том числе с российским дочерним предприятием группы, Банком Intesa Россия, подвергались усиленному мониторингу и анализу", – заявили в банке.

Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал введение эмбарго на российские газ и нефть.

Также Марио Драги обвинил Россию в массовых убийствах людей в Украине в ответ на слова пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой о "непристойности" введения санкций против РФ.