Крупнейший банк Италии Intesa прекратил кредитование в РФ
Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo прекратила все финансирование российских и белорусских контрагентов из-за войны в Украине
Об этом сообщает Reuters.
Все местные операции в банке были поставлены под особый контроль кризисного подразделения. Также, продолжая проводить стратегический анализ своего присутствия в России, банк Intesa прекратил инвестиции в российские и белорусские финансовые инструменты, независимо от примененных режимов санкций.
"Все деловые операции с российскими и белорусскими контрагентами, в том числе с российским дочерним предприятием группы, Банком Intesa Россия, подвергались усиленному мониторингу и анализу", – заявили в банке.
- Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал введение эмбарго на российские газ и нефть.
- Также Марио Драги обвинил Россию в массовых убийствах людей в Украине в ответ на слова пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой о "непристойности" введения санкций против РФ.
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