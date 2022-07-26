Крупнейший автоперевозчик Европы FlixBus открывает линию из Украины в Словакию и Австрию

Об этом информирует ITC.

29 июля заработает первая автобусная линия из Украины в Словакию и Австрию крупнейшего автоперевозчика Европы FlixBus. Речь идет о маршруте Львов – Санкт-Пельтен.

Этот маршрут, получивший номер N3272, выглядит так: Львов – Стрый – Мукачево – Ужгород – Кошице – Пряшев – Попрад – Жилина – Тренчин – Трнава – Братислава – Вена – Санкт-Пельтен.

Автобусы из Украины будут отправляться четыре раза в неделю: в понедельник, вторник, пятницу и субботу из Львова. И в Украину - во вторник, среду, субботу и воскресенье из Санкт-Пельтена.

Как отмечают перевозчики, время в пути составит 18,5 часов с учетом остановок и заложенным временем на пересечение словацкой границы. Но из-за непредсказуемости задержек на границе время в пути может меняться.

"Со Стрыйской автостанции Львова автобус отправляется в 15:00, и прибывает в 6 утра в Братиславу, в 7:05 утра в Вену, а в 8:20 – на конечную остановку Санкт-Пельтен, - отмечают в компании. - Назад автобус отправляется в 20:20 из Санкт-Пельтена, в 21:35 из Вены и 22:40 из Братиславы и прибывает в 15:40 на следующий день во Львов.

Это вторая новая линия, которую FlixBus запускает после начала полномасштабной войны в Украине. В частности, 23 июня впервые компания увезла людей по маршруту Киев-Вроцлав. Всего из Украины она уже имеет 11 линий в 5 стран Европы: Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.

Билеты на автобус перевозчика FlixBus можно приобрести через Приват24

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