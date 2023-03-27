Крупнейший аэропорт в Израиле приостановил работу из-за массовых протестов в стране
Главный аэропорт Израиля Бен-Гурион в Тель-Авиве в рамках забастовки на фоне протестов против судебной реформы объявил о приостановлении всех вылетов
Об этом информирует CNN .
Издание пишет, что эта забастовка усиливает давление на премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. К нему призывал крупнейший профсоюз страны "Гистадрут". Также она назвала забастовку "исторической".
"Остановите этот судебный процесс, пока не поздно", - сказал глава Всеизраильской конфедерации профсоюзов Арнон Бар-Давид, обращаясь в Нетаньях.
В аэропорту, который присоединился к забастовке, сообщили, что прибывающие в страну рейсы смогут приземлиться по запланированному ранее графику. Также там отметили, что в понедельник в Бен-Гурионе ожидают около 70 тыс. пассажиров: половина из них приземлится в аэропорту, а половина взлетит.
Также к забастовке присоединился самый большой порт Израиля в городе Хайфа на севере страны. Об этом CNN сообщил представитель порта Зохар Арнон.
"Наши работники остановились. Они все еще находятся в порту в ожидании развития событий", - сказал Арнон.
Кроме того, о забастовках объявили обширная сеть израильских торговых центров Azrieli Group и McDonald's. Они приостановили свою работу в поддержку протестов, в частности, McDonald's закрыл все свои рестораны в Израиле.
- В ноябре 2022-го Нетаньяху официально вернулся на должность премьер-министра Израиля: группа партий, поддерживающих экс-премьера Беньямина Нетаньяху, получила 64 мандата, а группа фракций, составляющих коалицию - 51.
- 7 января тысячи жителей Израиля вышли на акцию протеста в столице, раздавались лозунги против правительства премьер-министра Нетаньяху .
- После этого протесты продолжались и дальше: 11 марта состоялась акция, которую именовали "крупнейшей в истории Израиля", около 500 тыс. митингующих требовали отзыва судебной реформы.
- 24 марта на фоне протестов в Израиле против судебной реформы правительство приняло закон , по которому премьер Нетаньяху может быть отстранен только из-за физической или умственной недееспособности.
- 25 марта глава израильского министерства обороны Йоав Галант публично высказался против начавшейся правительством Беньямина Нетаньяху судебной реформы. Также в этот день на акции протеста в Тель-Авиве вышли около 200 тыс. человек: жители Израиля требуют отмены судебной реформы премьера Нетаньяху.
- 26 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта после того, как он выступил против судебной реформы.
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