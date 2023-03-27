Крупнейший аэропорт в Израиле приостановил работу из-за массовых протестов в стране

Об этом информирует CNN .

Издание пишет, что эта забастовка усиливает давление на премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. К нему призывал крупнейший профсоюз страны "Гистадрут". Также она назвала забастовку "исторической".

"Остановите этот судебный процесс, пока не поздно", - сказал глава Всеизраильской конфедерации профсоюзов Арнон Бар-Давид, обращаясь в Нетаньях.

В аэропорту, который присоединился к забастовке, сообщили, что прибывающие в страну рейсы смогут приземлиться по запланированному ранее графику. Также там отметили, что в понедельник в Бен-Гурионе ожидают около 70 тыс. пассажиров: половина из них приземлится в аэропорту, а половина взлетит.

Также к забастовке присоединился самый большой порт Израиля в городе Хайфа на севере страны. Об этом CNN сообщил представитель порта Зохар Арнон.

"Наши работники остановились. Они все еще находятся в порту в ожидании развития событий", - сказал Арнон.

Кроме того, о забастовках объявили обширная сеть израильских торговых центров Azrieli Group и McDonald's. Они приостановили свою работу в поддержку протестов, в частности, McDonald's закрыл все свои рестораны в Израиле.