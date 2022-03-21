Крупнейший аэропорт России отправил "в простой" почти половину персонала – все из-за санкций

Копию приказа, изданного еще 16 марта, разместил у себя Телеграм-канал "Авиаторщина", информирует Еспресо.TV.

"Западные санкции и закрытое небо ряда стран привели к критическому падению пассажиропотока и уменьшению необходимых производственных мощностей и количества человеческих ресурсов", - говорится в письме директора Шереметьево Михаила Василенко.

В комментариях к посту работники отмечают, что "оклады обычно у всех минимальные и 2/3 от него - это зубы на полку".

Отмечается, что в Шереметьево объявили работникам: сначала 2/3 оклада, далее угрожают снизить до 50%, затем вывод за штат и в результате увольнение. Или "по доброму" – по собственному желанию, с выплатой двух зарплат.

Также говорится, что это не первый аэропорт, который сворачивает работу в России. Полностью не работают аэродромы в южной и центральной частях РФ.

До этого Шереметьево закрыл терминал D дополнительно к ранее закрытым E и F, два бизнес-зала, вывел из эксплуатации третью взлетно-посадочную полосу и один беспилотный межтерминальный поезд, заморозил инвестпроекты и урезал все непроизводственные расходы.

Отметим, что 18 марта из Шереметьево было выполнено 13 международных рейсов семи авиакомпаний. До нападения России на Украину из Шереметьево выполнялось в среднем по 92 вылета за границу.



Также известно, что с 16 марта были отправлены "в простой" сотрудники чартерной авиакомпании Royal Flight, полностью прекратившей полеты. Отправят "в простой" работников и "Уральские авиалинии", включая пилотов и бортпроводников.

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