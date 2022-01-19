Крупнейшим достижением России будет сеяние паники и безнадежности среди украинцев, - Кулеба
По словам Дмитрия Кулебы, самым выгодным для Москвы сегодня будет сеяние паники и безнадежности в украинском обществе и расшатывание экономики Украины
Об этом глава МИД Украины заявил во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Наибольшим достижением России сегодня будет сеяние паники и безнадежности в украинском обществе. И расшатывание нас изнутри", - сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что РФ, прежде всего, стремится расшатать экономику и финансовую систему Украины.
"Мы должны приложить все усилия, чтобы не дать России достичь этой цели, даже не доставая из карманов оружие", - заявил глава МИД, подчеркнув, что все усилия Украины и партнеров направлены на то, чтобы ситуация оставалась стабильной, а украинская экономика не страдала из-за проблем с безопасностью.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также подчеркнул, что украинцы должны держаться вместе, особенно в то время, когда Россия стремится посеять разногласия в Украине.
- Также Дмитрий Кулеба подчеркнул, что завершить вооруженный конфликт с Российской Федерацией можно будет тогда, когда она вернется к переговорам и выведет войска с оккупированных территорий.
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