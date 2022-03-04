Крупнейшие VPN-сервисы по просьбе киберполиции Украины прекратят сотрудничество с Россией

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним, на платформе Opensea появился благотворительный NFT-проект в поддержку армии Украины, все средства из которого будут переданы на нужды ВСУ.

Сервисы KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe осуществляют фильтрацию трафика и блокируют пропагандистские сайты РФ. В общей сложности более десяти VPN-сервисов оказывают помощь киберполиции, предупреждают DDoS-атаки на украинские вебресурсы."Кроме этого, VPN-сервисы Proton, KeepSolid переводят до 30% собственных доходов на нужды украинской армии. Сервис Vpnunlimited предоставляет год бесплатного пользования своими услугами для граждан Украины", – добавляют в сообщении.