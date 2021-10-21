Крупнейшие украинские госпредприятия за полгода заработали 13 млрд грн прибыли, - StateWatch

Об этом говорится в сообщении проекта "Марлин" общественной организации StateWatch.



Согласно сообщению, 14 крупнейших государственных компаний Украины, избранных правительством для реформирования корпоративного управления, отчитались о общий доход на сумму около 13 млрд грн за первое полугодие 2021 года.



Отмечается, что 8 из 14 предприятий отчитались о прибыли на общую сумму 14,8 млрд грн. Наибольшую прибыль получили Укргидроэнерго - на сумму 6,2 млрд грн Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) - 5,6 млрд грн, Энергоатом - на 1,1 млрд грн и Администрация морских портов Украины (АМПУ) - 944 млн грн.



Шесть других компаний получили суммарный убыток в размере 1,9 млрд грн.



По информации экспертов, среди убыточных предприятий оказалась Укрзализныця с 1,4 млрд грн негативного финансового результата, Украэрорух - 260 млн грн и Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) - 87 млн грн. Госпредприятия "Автомобильные дороги Украины" и "Аэропорт" Борисполь "получили по 73 млн грн убытков, а Укрпочта - 9,7 млн грн.



Эксперты отметили, что большинство компаний объясняют собственные убытки влиянием ограничений в связи с пандемией COVID-19.



Кроме того, отмечается, что в этот перечень не включен финансовый результат НАК "Нафтогаз Украины", который возглавил список прибыльных компаний по результатам января-марта, поскольку компания не представила отчет о финансовых результатах в Министерство экономики и отказалась предоставлять по запросу StateWatch.



В Нафтогазе заявили, что "такой документ не содержит информации, представляющей общественный интерес (общественно необходимый)".



В то же время в StateWatch отметили, что отсутствие финансового отчета Нафтогаза в публичной плоскости и непредоставление такого отчета Минэкономики в соответствии с действующим законодательством, делает невозможным контроль общества и правительства за деятельностью крупного газового предприятия.

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