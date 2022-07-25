Об этом информирует Европейская Правда со ссылкой на STT .

"Считаю оправданным то, что правительство должно быстро изучить вопрос ограничения туристических виз. Жестокая война России продолжается ежедневно, и в таких условиях нормальное взаимодействие невозможно во многих аспектах", - заявил лидер фракции Социал-демократической партии Антти Линдман.

Политик отметил, что в то же время следует оценить возможное влияние таких ограничений на представителей российской оппозиции и возможность россиян узнать правду о военных преступлениях РФ в Украине.

Глава Национальной коалиционной партии Финляндии Юкка Копра также поддержал запрет на выдачу туристических виз россиянам.

"В принципе морально неправильно то, что участвовавшие в российской агрессии люди могут приехать на отдых через Финляндию в ЕС. Мы такое не одобряем", - сказал Копра.

В то же время в партии "Зеленых" окончательную позицию по вопросу еще не составили, но ее лидер Атте Харйянне считает, что свободный въезд российских туристов "испытывает ощущение справедливости в то время как (Россия - Ред.) ведет агрессивную войну".

Харьянне также отметил, что отсутствие ограничений, вероятно, может привести к обходу санкций теми, кому был запрещен въезд в страны Евросоюза.

Также лидер "Левого альянса" Юсси Сарамо поддерживает ужесточение требований для въезда в Финляндию россиян, при этом его партия пока окончательно не определилась, поддерживать ли ограничения на выдачу россиянам туристических виз. Сарамо считает, что этот вопрос должен быть решен на уровне Европейского союза.

Напомним, 7 июля парламент Финляндии проголосовал за закон, который позволит установить барьеры на границе с Россией и закрыть 1300-километровую границу для тех, кто будет искать убежище в стране.

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