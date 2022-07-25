Крупнейшие партии Финляндии поддержали запрет выдачи россиянам туристических виз
Четыре крупнейших в парламенте политических партий Финляндии заявили о поддержке запрета предоставления туристических виз для граждан РФ
Об этом информирует Европейская Правда со ссылкой на STT .
"Считаю оправданным то, что правительство должно быстро изучить вопрос ограничения туристических виз. Жестокая война России продолжается ежедневно, и в таких условиях нормальное взаимодействие невозможно во многих аспектах", - заявил лидер фракции Социал-демократической партии Антти Линдман.
Политик отметил, что в то же время следует оценить возможное влияние таких ограничений на представителей российской оппозиции и возможность россиян узнать правду о военных преступлениях РФ в Украине.
Глава Национальной коалиционной партии Финляндии Юкка Копра также поддержал запрет на выдачу туристических виз россиянам.
"В принципе морально неправильно то, что участвовавшие в российской агрессии люди могут приехать на отдых через Финляндию в ЕС. Мы такое не одобряем", - сказал Копра.
В то же время в партии "Зеленых" окончательную позицию по вопросу еще не составили, но ее лидер Атте Харйянне считает, что свободный въезд российских туристов "испытывает ощущение справедливости в то время как (Россия - Ред.) ведет агрессивную войну".
Харьянне также отметил, что отсутствие ограничений, вероятно, может привести к обходу санкций теми, кому был запрещен въезд в страны Евросоюза.
Также лидер "Левого альянса" Юсси Сарамо поддерживает ужесточение требований для въезда в Финляндию россиян, при этом его партия пока окончательно не определилась, поддерживать ли ограничения на выдачу россиянам туристических виз. Сарамо считает, что этот вопрос должен быть решен на уровне Европейского союза.
- Напомним, 7 июля парламент Финляндии проголосовал за закон, который позволит установить барьеры на границе с Россией и закрыть 1300-километровую границу для тех, кто будет искать убежище в стране.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.04
Покупка 38.04Продажа 39.1
-
EUR
Покупка 38.3Продажа 39.56
- Актуальное
- Важное