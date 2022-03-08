Крупнейшие нефтяные компании Австралии перестали покупать российскую нефть

Об этом говорится в прессрелизах Ampol и Viva Energy.



"Ampol осуждает действия России в Украине и признает человеческую трагедию, которая продолжает разворачиваться. Ampol поддерживает шаги, предпринимаемые на международном уровне против России в поддержку Украины и ее народа", - заявляет компания.



Ampol отмечает, что не покупала российскую нефть с начала нападения России на Украину, однако имеет два российских груза в текущих запланированных цепях поставок. В компании объяснили, что эти грузы были закуплены до вторжения и будут выгружены до конца апреля.



Компания Viva Energy, в свою очередь, объявила, что не будет покупать российскую нефть, пока продолжается конфликт.



"Viva Energy поражена разворачивающимися в Украине событиями и выражает соболезнования невинным людям, пострадавшим от этого ужасного конфликта. Как следствие и в ответ, Viva Energy приняла решение прекратить закупки сырой нефти российского происхождения, пока конфликт продолжается", - говорится в заявлении. компании.



Viva Energy также сообщила, что к началу войны были закуплены два груза российской нефти, которые должны прибыть в Австралию в течение следующих двух месяцев. Компания рассматривала варианты утилизации этих грузов, но без надежных покупателей на нынешнем рынке существует угроза потенциального дефицита топлива. Viva Energy уверяет, что эти грузы были закуплены у международных нефтяных компаний, а не у россиян.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что договаривается с партнерами об эмбарго российской нефти.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb