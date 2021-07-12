Крупнейшие госпредприятия в Украине в январе-марте получили 25 млрд грн прибыли, - StateWatch

Об этом говорится в сообщении проекта "Марлин" экспертной организации StateWatch.



Согласно сообщению, наибольшие прибыли получил Нафтогаз - 12,6 млрд грн; "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) - 4,7 млрд грн, Укрэнерго - 3,7 млрд грн и Укргидроэнерго - 2,2 млрд грн.



Зато, отмечается, что наибольшие убытки получила Укрзализныця и госкомпании авиационной отрасли, объяснили свои результаты последствиями COVID-19.



Так, в первом квартале 2021 Укрзализныця получила 1,7 млрд грн убытков, "Украэрорух" - 205, 8 млн грн убытков и аэропорт "Борисполь" - 196, 7 млн грн убытков.



Отмечается, что суммарный ущерб семи предприятий из 15 самых крупных в январе-марте составил 2,4 млрд грн.

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