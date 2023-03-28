Крупнейшие экспортеры Украины 2022 года: Ferrexpo увеличивает долю экспорта продукции в Европу до 27%

Об этом сообщается в рейтинге ТОП 50 крупнейших экспортеров Украины, которые помогли выстоять в 2022 году военный год, авторства Forbes .

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины в 2022 году сократился на 35% до $44,2 млрд. Сокращение ударило по всем отраслям. Единственным заметным исключением стал выросший на 6% экспорт IT-услуг до $7,35 млрд.

Как отмечает Forbes, несмотря на падение более чем в три экспортных способностей из-за блокирования украинских портов, горно-металлургический комплекс (ГМК) страны остается лидером по объему экспорта. Его доля в экспортной картине в прошлом году достигает 15%, а это $9,1 млрд за 9 месяцев 2022 года. Для сравнения в 2021 году металлурги экспортировали продукции более чем на $23,1 млрд.

Компания Ferrexpo, единственное промышленное предприятие ГМК Украины, акции которого торгуются на Лондонской фондовой бирже, по объемам экспорта в 2022 году заняла третье место среди других компаний отрасли и пятое место среди всех украинских компаний.

В целом, Ferrexpo за 9 месяцев 2022 года удалось экспортировать продукции на сумму $897 млн, что стало залогом стабильного жизнеобеспечения Полтавской области, ведь предприятие обеспечивает треть налоговых поступлений региона. В годовом отчете Ferrexpo за 2022 год, опубликованном на Лондонской фондовой бирже 15 марта 2023 года, отмечено, что экспортная выручка компании составила $1,2 млрд за 12 месяцев прошлого года . В этом же отчете отмечается, что Ferrexpo увеличила свою долю в экспорте окатков в Европу в 2022 году до 27% по сравнению с 23% годом ранее, несмотря на многочисленные вызовы, связанные с активными боевыми действиями в Украине.

Forbes отмечает, что помимо стандартных для отрасли логистических и энергетических затруднений, на Ferrexpo давит государство. В феврале 2023 года Шевченковский районный суд арестовал счета основного предприятия группы - Полтавского ГОКа по подозрению в якобы уклонении от уплаты налогов на 2 млрд грн . Арест обрушил акции Ferrexpo на Лондонской бирже на 9%. Предприятие утверждает, что обвинения следственных органов безосновательны и необоснованны и пытается обжаловать решение в апелляционной инстанции . До войны Ferrexpo держала около 9% мирового рынка окатков с годовым производством более 11 млн т. Результат 2022-го – примерно 6,2 млн т, что почти вдвое меньше запланированных производственных показателей. В 2022 году Ferrexpo уплатила более 6,3 млрд гривен налогов в бюджеты разных уровней и инвестировала в украинские активы во время войны почти 6 млрд гривен.

Рейтинг ТОП 50 экспортеров формировался путем прямого запроса у корпораций, поиска информации, находящейся в открытом доступе на корпоративных сайтах, а также на основе данных сервиса Import Genius, предоставляющего доступ к таможенным декларациям, оформленным в период до 30 сентября 2022 года. Для обеспечения отраслевой репрезентативности бизнес издание выделило восемь направлений экономики и продемонстрировало по 5-10 компаний с крупнейшими экспортными возможностями.



Напомним, ранее было опубликовано ТОП 5 компаний, ставших крупнейшими спонсорами обороноспособности Украины в 2022 году.