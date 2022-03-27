Крупнейшие банки Японии прекращают долларовые операции со Сбербанком РФ, - Japan Today

Об этом пишет Japan Today .



MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp приняли решение о прекращении долларовых операций и денежных переводов со Сбербанком в связи с полномасштабной войной РФ против Украины и санкциями США. MUFG Bank также не будет посылать деньги в Сбербанк в других иностранных валютах.



По словам источников, срыв долларовых операций с российским банком, вероятно, заставит японские компании, имеющие бизнес в России, искать альтернативные способы урегулирования платежей, например не американские банки.



США наложили санкции на Сбербанк в феврале, а запрет на долларовые операции с банком вступит в силу 2 апреля.



Сбербанк не относится к российским банкам, отключенным от SWIFT. Многие японские компании, работающие в РФ, используют его для расчетных нужд.



Три банка Японии уже приостановили операции с другими крупными российскими банками, в том числе со вторым по величине российским финансовым учреждением ВТБ Банк, который был отключен от SWIFT 12 марта.

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