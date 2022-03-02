Крупнейшая в Европе птицефабрика "Чернобаевская" в Херсонской области обесточена из-за обстрелов, невозможно обеспечить кормом более 3 млн кур, - Денисенко
Директор Украинского института будущего Вадим Денисенко сообщил, что крупнейшая в Европе птицефабрика "Чернобаевская" в Херсонской области обесточена, если не обеспечить кур кормом, через несколько дней начнется мор птицы
Об этом он написал в Facebook.
"Из-за российской оккупации Херсонщина оказалась на грани экологической катастрофы. Сейчас обесточена крупнейшая в Европе птицефабрика "Чернобаевская" (компания Укрлендфарминг) под областным центром. Подвезти корм невозможно. Там 3 млн кур, которых невозможно ни накормить, ни утилизировать", - говорится в сообщении. .
Он отметил, что через несколько дней начнется мор птицы, если захватчики не дадут решить эту проблему и кур не смогут покормить.
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