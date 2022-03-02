Крупнейшая в Европе птицефабрика "Чернобаевская" в Херсонской области обесточена из-за обстрелов, невозможно обеспечить кормом более 3 млн кур, - Денисенко

Об этом он написал в Facebook.



"Из-за российской оккупации Херсонщина оказалась на грани экологической катастрофы. Сейчас обесточена крупнейшая в Европе птицефабрика "Чернобаевская" (компания Укрлендфарминг) под областным центром. Подвезти корм невозможно. Там 3 млн кур, которых невозможно ни накормить, ни утилизировать", - говорится в сообщении. .



Он отметил, что через несколько дней начнется мор птицы, если захватчики не дадут решить эту проблему и кур не смогут покормить.