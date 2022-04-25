Крупнейшая судоходная компания РФ "Софкомфлот" не сможет произвести платеж по евробондам
Российский танкерный оператор "Совкомфлот" не сможет выплатить 26 апреля платеж по евробондам из-за санкций ЕС и Великобритании
Об этом говорится в заявлении компании.
Речь идет об облигациях со сроком обращения до 26 апреля 2028 года.
В компании заявили, что платежный клиент отказался принять платеж и произвести выплату по евробондам.
Там отметили, что готовы выполнять свои обязательства по выплатам и "принимают все доступные меры" для осуществления выплат.
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