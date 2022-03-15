Крупнейшая судоходная компания Maersk прекратила закупать нефть из РФ
Крупнейшая судоходная группа Maersk перестала закупать российскую нефть для своих судов
Глава компании Джим Хагеманн Снабе на ежегодном собрании акционеров компании заявил, что это станет ответом на вторжение России в Украину, передает Reuters.
Ранее в компании заявляли, что прекратили все контейнерные перевозки в Россию и из России.
Maersk управляет маршрутами контейнерных перевозок в Санкт-Петербург и Калининград на Балтийском море, Новороссийск на Черном море, Владивосток и восточный на восточном побережье России.
- Напомним, цены на нефть продолжили падение 15 марта, опустившись до двухнедельного минимума. Нефть марки WTI впервые с 1 марта упала ниже уровня 100 долларов.
- Ранее сообщалось, что Германия хочет пересмотреть свой запрет на разрешение нового бурения на нефть и газ в Северном море. Это необходимо, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоносителей из-за вторжения в Украину.
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