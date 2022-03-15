Крупнейшая судоходная компания Maersk прекратила закупать нефть из РФ

Глава компании Джим Хагеманн Снабе на ежегодном собрании акционеров компании заявил, что это станет ответом на вторжение России в Украину, передает Reuters.

Ранее в компании заявляли, что прекратили все контейнерные перевозки в Россию и из России.

Maersk управляет маршрутами контейнерных перевозок в Санкт-Петербург и Калининград на Балтийском море, Новороссийск на Черном море, Владивосток и восточный на восточном побережье России.

Напомним, цены на нефть продолжили падение 15 марта, опустившись до двухнедельного минимума. Нефть марки WTI впервые с 1 марта упала ниже уровня 100 долларов.

Ранее сообщалось, что Германия хочет пересмотреть свой запрет на разрешение нового бурения на нефть и газ в Северном море. Это необходимо, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоносителей из-за вторжения в Украину.