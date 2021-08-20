Крупнейшая оппозиционная пария Канады обещает начать поставки Украине летального оружия в случае победы на выборах
Консервативная партия Канады обещает в случае победы на федеральных выборах начать поставки в Украину летального оружия
Об этом говорится в избирательной программе партии, передает "Укринформ" .
"Канадские консерваторы пересмотрят вклад Канады в НАТО путем усиления операции UNIFIER, тренировочной миссии Вооруженных сил Канады в Украине и предоставления Украине летального оружия", - говорится в документе.
Кроме того, канадские консерваторы обещают возобновить передачу Украине разведданных со спутника дистанционного зондирования RADARSAT.
Также в Консервативной партии Канады выразили готовность "оказать поддержку украинским демократическим реформам, призванным повысить прозрачность и подотчетность".
Внеочередные федеральные парламентские выборы в Канаде запланированы на 20 сентября. В действующем созыве парламента Консервативная партия Канады имеет вторую по численности фракцию после правящей Либеральной партии.
- Напомним, ранее сенатор-республиканец от штата Огайо Роберт Портман на брифинге в Киеве заявил, что США продолжат поставлять Украине летальное оружие .
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