Крупнейшая общеевропейская партия призвала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС
Европейская народная партия призвала немедленно предоставить Украине статус претендентки на членство в ЕС
Об этом говорится в твиттере партии.
"Сейчас ЕС должен предоставить Украине политическую защиту. Это включает в себя немедленный статус кандидата. Украина своей кровью подписал членство в ЕС - это наша ответственность перед убитыми украинцами", - подчеркнула в сообщении.
Справка: Европейская народная партия (Христианские демократы) – самая большая фракция в Европейском парламенте, придерживающаяся правоцентристской идеологии. Состоит из членов Европарламента избранных по спискам партий-членов Европейской народной партии (ЕНП).
- Ранее Украина начала работу над опросником для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
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