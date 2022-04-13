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Крупнейшая общеевропейская партия призвала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

13 апреля, 2022 среда
07:22
Мир

Европейская народная партия призвала немедленно предоставить Украине статус претендентки на членство в ЕС

Об этом говорится в твиттере партии.

"Сейчас ЕС должен предоставить Украине политическую защиту. Это включает в себя немедленный статус кандидата. Украина своей кровью подписал членство в ЕС - это наша ответственность перед убитыми украинцами", - подчеркнула в сообщении.


Справка: Европейская народная партия (Христианские демократы) – самая большая фракция в Европейском парламенте, придерживающаяся правоцентристской идеологии. Состоит из членов Европарламента избранных по спискам партий-членов Европейской народной партии (ЕНП).

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