Крупнейшая общеевропейская партия призвала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Об этом говорится в твиттере партии.



"Сейчас ЕС должен предоставить Украине политическую защиту. Это включает в себя немедленный статус кандидата. Украина своей кровью подписал членство в ЕС - это наша ответственность перед убитыми украинцами", - подчеркнула в сообщении.

Ранее Украина начала работу над опросником для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Справка: Европейская народная партия (Христианские демократы) – самая большая фракция в Европейском парламенте, придерживающаяся правоцентристской идеологии. Состоит из членов Европарламента избранных по спискам партий-членов Европейской народной партии (ЕНП).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb