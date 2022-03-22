Крупнейшая нефтегазовая компания Японии Eneos Holdings перестала закупать нефть из РФ
Крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии Eneos Holdings прекратила закупать сырую нефть у России из-за вторжения Москвы в Украину
Об этом заявил глава компании Цутому Сугимори, передает Reuters.
"Тем не менее, российские поставки, на которые Eneos подписала контракты к февральскому вторжению, как ожидается, будут поступать в Японию примерно до апреля, без каких-либо проблем с финансовыми расчетами и отгрузками", – заявил он.
Заметим, что Eneos Holdings – крупнейшая нефтегазовая компания Японии, управляет рядом компаний, занятых в секторах энергетики, ресурсов и материалов. В состав JX Holdings входят три основных компании: JX Nippon Oil&Energy, JX Nippon Oil&Gas Exploration и JX Nippon Mining&Metals.
- Напомним, нефтегазовая компания Shell заявила , что отказывается от закупки российской нефти и газа. Компания также работает над тем, чтобы полностью выйти из рынка Российской Федерации.
- Австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от проекта по разработке двух участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения в Западной Сибири.
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