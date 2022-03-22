Крупнейшая нефтегазовая компания Японии Eneos Holdings перестала закупать нефть из РФ

Об этом заявил глава компании Цутому Сугимори, передает Reuters.

"Тем не менее, российские поставки, на которые Eneos подписала контракты к февральскому вторжению, как ожидается, будут поступать в Японию примерно до апреля, без каких-либо проблем с финансовыми расчетами и отгрузками", – заявил он.

Заметим, что Eneos Holdings – крупнейшая нефтегазовая компания Японии, управляет рядом компаний, занятых в секторах энергетики, ресурсов и материалов. В состав JX Holdings входят три основных компании: JX Nippon Oil&Energy, JX Nippon Oil&Gas Exploration и JX Nippon Mining&Metals.