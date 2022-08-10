Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близкие к группе, и ее представителя.

По словам собеседника издания, пилоты получили уведомление о сокращении в конце июля. Второй источник сказал, что несколько экипажей Boeing сохранили на случай, если группа получит разрешение от Минтранса РФ на возвращение самолетов иностранным лизинговым компаниям.

Представитель группы сообщил, что оптимизация количества персонала – вынужденная мера, ее проведут поэтапно с учетом возможности консервации флота.

По данным РБК, в AirBridgeCargo на начало года работало более 300 пилотов, в "Атране" – примерно 110. По данным Росавиации, группа занимала почти 51% российского рынка авиационных грузовых перевозок в январе-феврале.

К середине февраля в парке группы было 11 российских самолетов Ан-123 и Ил-76, а также 27 "Боингов". Месяц назад стало известно, что AirBridgeCargo намерена вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747.

Как сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина", в настоящее время группа "Волга-Днепро" продолжает полеты на российских самолетах Ан-124 и Ил-76, в том числе благодаря транспортному заказу властей Москвы. Еще ₽907 млн в виде субсидий "Волга-Днепр" получит из федерального бюджета на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия. Однако помощь федеральных и столичных властей не превышает 5% от прошлогодней выручки этих компаний (₽212 млрд).

Бизнес Волги-Днепр был направлен на глобальный рынок грузоперевозок, с конца февраля деятельность группы резко сократилась.

В середине марта компания сообщила, что AirBridgeCargo и "Атран" приостановили полеты из-за санкций в отношении лизингодателей, которым запретили работать с российскими компаниями, и заявления Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности.

Деятельность группы также пострадала из-за запрета на продажу в Россию запчастей и полного запрета на полеты российских перевозчиков в Евросоюз. Самолеты Boeing группы "Волга-Днепр" попали в список санкций Минторга США. В середине июня Великобритания также ввела персональные санкции на ее основного владельца Алексея Исайкина.

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