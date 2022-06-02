Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письма, получаемые фрилансером из этих стран.

В письмах, в частности, говорится, что Upwork заморозила аккаунты пользователей, физически находящихся в России и Беларуси.

Если же фрилансер сменит место жительства, доступ к платформе восстановят.

В письме также дается ссылка на инструкцию по возврату аккаунта к работе после смены места нахождения.

Напомним, недавно с российского рынка вышел сервис графического дизайна Canva. При попытке зайти на сайт российские пользователи сразу видят сообщение, что компания "категорически осуждает незаконную войну в Украине" и в ответ на вторжение РФ блокирует доступ к сервису в России.

С российского рынка также ушел один из крупнейших безвозмездных фотобанков Pixabay, который больше не работает в РФ .

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