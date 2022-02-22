Крупнейшая фракция Европарламента предлагает постепенно исключать Россию из экономики ЕС
В связи с признанием Кремлем "ДНР" и "ЛНР" Европейская народная партия призвала к постепенному исключению России из экономики ЕС посредством немедленных санкций
Об этом говорится в заявлении ЕНП.
В тексте отмечается, что признание Россией "Л/ДНР" является грубым нарушением международного права, особенно Устава Организации Объединенных Наций и Хельсинкского Заключительного акта.
Глава ЕНП Манфред Вебер призывает ЕС немедленно принять новый пакет санкций с целью постепенного исключения России из европейской экономики.
"В то же время, Украина не может выиграть войну только с помощью европейских санкций. Полный объем военной поддержки со стороны НАТО и партнеров с ЕС должен быть на столе. Геополитические каникулы ЕС закончились", - настаивает Вебер.
По словам вице-главы группы ЕНП по иностранным делам Расы Юкнявичене, дальнейшее вторжение в Украину станет концом политической карьеры Владимира Путина и отбросит его страну на несколько десятилетий назад.
"Все его многочисленные маски сейчас опущены. За угрозы и применение силы Путин и его доверенные лица должны быть судимы международным трибуналом", - подчеркивает депутат Европарламента.
Она добавила, что Путин подтвердил свою роль крупнейшего европейского агрессора, и остановить его – это моральный и исторический долг Европы.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- Байден подписал указ о санкциях в отношении связанных с "Л/ДНР" лиц и запрет на отдельные операции в ОРДЛО.
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России.
- Также 22 февраля Великобритания ввела санкции против пяти банков РФ и трех российских олигархов – Тимченко и братьев Ротенбергов.
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