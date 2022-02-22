Крупнейшая фракция Европарламента предлагает постепенно исключать Россию из экономики ЕС

Об этом говорится в заявлении ЕНП.



В тексте отмечается, что признание Россией "Л/ДНР" является грубым нарушением международного права, особенно Устава Организации Объединенных Наций и Хельсинкского Заключительного акта.



Глава ЕНП Манфред Вебер призывает ЕС немедленно принять новый пакет санкций с целью постепенного исключения России из европейской экономики.



"В то же время, Украина не может выиграть войну только с помощью европейских санкций. Полный объем военной поддержки со стороны НАТО и партнеров с ЕС должен быть на столе. Геополитические каникулы ЕС закончились", - настаивает Вебер.



По словам вице-главы группы ЕНП по иностранным делам Расы Юкнявичене, дальнейшее вторжение в Украину станет концом политической карьеры Владимира Путина и отбросит его страну на несколько десятилетий назад.



"Все его многочисленные маски сейчас опущены. За угрозы и применение силы Путин и его доверенные лица должны быть судимы международным трибуналом", - подчеркивает депутат Европарламента.



Она добавила, что Путин подтвердил свою роль крупнейшего европейского агрессора, и остановить его – это моральный и исторический долг Европы.