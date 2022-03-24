Крупнейшая фармацевтическая компания Африки пожертвовала Украине медикаментов более чем на $700 тыс.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



Aspen Pharmacare, крупнейшая в Африке фармацевтическая компания, пожертвовала Украине лекарства на сумму 11 миллионов рандов (около 746 000 долларов США).



Медикаменты позволят облегчить проведение 62 000 операций, которые производят украинские медработники, чтобы спасти жизнь раненых мирных жителей и военных.



"Украина отчаянно нуждается в неотложной помощи, хирургических и спасательных вмешательствах, и как ведущий мировой поставщик анестетиков и других критически важных лекарств, мы делаем все, что в наших силах, чтобы поддержать эту гуманитарную работу. Мы неустанно работали с Посольством Украины в Южной Африке и транспортировку, организовали многочисленные пожертвования анестетиков и других лекарств, первое из которых поступило в Украину из Великобритании", - заявил старший исполнительный директор Ставрос Николау.



Также Aspen организовала репатриацию 25 южноафриканских студентов, обучавшихся в университетах Украины и вынужденных бежать от войны.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb