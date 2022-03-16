Крупнейшая энергокомпания Германии прекратила закупку газа у Газпрома
Энергетический гигант E.ON прекратил закупку новых объемов газа у торговых компаний Газпрома в Европе
Об этом сообщает reuters, передает Еспресо.TV .
Группа заявила, что хотя у нее нет долгосрочных контрактов на поставку непосредственно с производителями газа, небольшое количество в ее портфеле было приобретено у торговых компаний Газпрома.
"Российский рынок не входит в наши целевые регионы. Но ясно одно: если будет более или менее длительный физический дефицит импорта энергоносителей, это будет иметь последствия и для нас", — отмечается в сообщении представителей группы.
- Напомним, согласно четвертому пакету санкций, ЕС прекращает инвестировать и поставлять оборудование для энергосектора России.
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