Крупнейшая энергокомпания Германии прекратила закупку газа у Газпрома

Об этом сообщает reuters, передает Еспресо.TV .

Группа заявила, что хотя у нее нет долгосрочных контрактов на поставку непосредственно с производителями газа, небольшое количество в ее портфеле было приобретено у торговых компаний Газпрома.

"Российский рынок не входит в наши целевые регионы. Но ясно одно: если будет более или менее длительный физический дефицит импорта энергоносителей, это будет иметь последствия и для нас", — отмечается в сообщении представителей группы.

Напомним, согласно четвертому пакету санкций, ЕС прекращает инвестировать и поставлять оборудование для энергосектора России.

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