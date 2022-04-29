Крупнейшая энергетическая компания Дании отказала Газпрому в оплате за газ рублями

Об этом говорится в заявлении компании, передает ЭП.

"Мы делаем все возможное, чтобы прекратить сотрудничество с российскими компаниями, в том числе прекращаем все поставки угля. Ørsted отклоняет требования "Газпром экспорта" по оплате поставленного газа в рублях. Газ не является основным бизнесом для Ørsted, и мы не заключаем новых долгосрочных контрактов и не продлеваем текущие. Если мы получим чистую прибыль от контракта с "Газпром экспортом" в 2022 году, она будет передана на гуманитарную помощь в Украине", - заявили в Ørsted.

В компании приветствовали стремление ЕС "остановить зависимость" от российской нефти и газа и ускорить экологическую трансформацию энергетического сектора ЕС.