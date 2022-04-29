Крупнейшая энергетическая компания Дании отказала Газпрому в оплате за газ рублями
Датская компания Ørsted отказалась платить за поставки российского газа в рублях
Об этом говорится в заявлении компании, передает ЭП.
"Мы делаем все возможное, чтобы прекратить сотрудничество с российскими компаниями, в том числе прекращаем все поставки угля. Ørsted отклоняет требования "Газпром экспорта" по оплате поставленного газа в рублях. Газ не является основным бизнесом для Ørsted, и мы не заключаем новых долгосрочных контрактов и не продлеваем текущие. Если мы получим чистую прибыль от контракта с "Газпром экспортом" в 2022 году, она будет передана на гуманитарную помощь в Украине", - заявили в Ørsted.
В компании приветствовали стремление ЕС "остановить зависимость" от российской нефти и газа и ускорить экологическую трансформацию энергетического сектора ЕС.
- 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.
- 27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями. В Кремле продолжили настаивать, чтобы европейские потребители платили за российский газ рублями.
- Газпром официально сообщил о прекращении газоснабжения в Польшу. А позже Россия объявила, что прекращает поставки газа и в Болгарию.
- В ответ Болгария пригрозила прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию.
- Министр по вопросам европейских дел Финляндии Тутти Туппурайнен заявила, что страна не будет платить рублями за российский газ.
- В Болгарии будет создан региональный координационный центр для управления общим использованием инфраструктуры газа и электроэнергии и дополнительных закупок газа для Балкан и Италии
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