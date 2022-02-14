Крупнейшая авиакомпания Норвегии прекратила полеты над Украиной из-за угрозы вторжения РФ

Об этом сообщил представитель авиакомпании Эсбен Туман в эфире норвежского телеканала TV 2.



Авиакомпания не выполняет рейсы в украинские аэропорты. Она использует авиационное пространство Украины для полетов в отдельные страны, в частности Турцию.



"Безопасность всегда на первом месте", – сказал Туман.



Еще один норвежский перевозчик SAS (Скандинавские авиалинии), совершающий регулярные еженедельные рейсы из Осло в Киев, планирует пока выполнять их в обычном режиме.

Напомним, 7 февраля премьер-министры Канады и Норвегии Джастин Трюдо и Йонас Шторе обсудили увеличение военного присутствия РФ у украинской границы.