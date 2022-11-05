Крупнейшая атомная субмарина США вошла в Средиземное море
Американская атомная субмарина Rhode Island, которая может нести 24 межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D5 с ядерными боеголовками, вошла в Средиземное море
Об этом говорится в документе ВМС США.
"Подводная лодка с баллистическими ракетами типа "Огайо" ВМС США USS Rhode Island (SSBN 740) прибыла в Гибралтар для планового посещения порта 1 ноября 2022 года", - говорится в документе.
Командир американской оперативной группы 69 Джон Креддок подчеркнул, что такой визит укрепляет твердую приверженность поддержке союзников в Европе.
Известно, что субмарина USS Rhode Island – крупнейший в мире подводный носитель ядерного оружия. Она может нести 24 межконтинентальных ракеты Trident II, способные поражать цели на расстоянии до 18 тыс. км с максимальной скоростью более 23 тыс. км/ч.
La Repubblica пишет, что только на этой подлодке может быть от 150 до 200 атомных боеголовок. Издание предполагает, что появление субмарины именно сейчас – "послание Кремлю".
"Rhode Island всплыла три дня назад в британском порту Гибралтар. Поскольку она может плавать под водой месяцами не будучи обнаружена, решение показать ее свидетельствует о готовности американцев послать сигнал Кремлю", - говорится в материале французского издания.
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