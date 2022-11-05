Об этом говорится в документе ВМС США.

"Подводная лодка с баллистическими ракетами типа "Огайо" ВМС США USS Rhode Island (SSBN 740) прибыла в Гибралтар для планового посещения порта 1 ноября 2022 года", - говорится в документе.

Командир американской оперативной группы 69 Джон Креддок подчеркнул, что такой визит укрепляет твердую приверженность поддержке союзников в Европе.

Известно, что субмарина USS Rhode Island – крупнейший в мире подводный носитель ядерного оружия. Она может нести 24 межконтинентальных ракеты Trident II, способные поражать цели на расстоянии до 18 тыс. км с максимальной скоростью более 23 тыс. км/ч.

La Repubblica пишет, что только на этой подлодке может быть от 150 до 200 атомных боеголовок. Издание предполагает, что появление субмарины именно сейчас – "послание Кремлю".

"Rhode Island всплыла три дня назад в британском порту Гибралтар. Поскольку она может плавать под водой месяцами не будучи обнаружена, решение показать ее свидетельствует о готовности американцев послать сигнал Кремлю", - говорится в материале французского издания.

18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

24 октября начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов заявил, что угроза применения Россией ядерного оружия реальна, но не больше, чем была восемь месяцев или два года назад.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал информацию New York Times об обсуждении ядерного удара по Украине "накачкой темы".

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