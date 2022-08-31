Об этом информирует пресс-служба Royal Caribbean .

Круизный гигант объединился с ракетной компанией Илона Маска SpaceX, используя ее систему Starlink, для более быстрого интернета на море.

Раньше гости платили за пользование интернетом на лайнерах, хоть и связь была плохой. Сотрудничество будет действовать до марта 2023 года.

"Эта технология обеспечит кардинальное подключение к интернету на борту наших кораблей, улучшая впечатление от круиза как для гостей, так и экипажа", - сказал исполнительный директор Royal Caribbean Джейсон Либерти.

В целом система Starlink, управляемая SpaceX, предназначена для предоставления высокоскоростного Интернета людям, живущим в отдаленных районах. Она опирается на тысячи своих спутников, размещенных на низкой орбите вокруг Земли. Это позволяет быстро соединяться между спутниками и землей.

Ранее сообщалось, что компания Starlink Ukraine получила лицензию оператора и представительство SpaceX скоро активно заработает в Украине.

19 апреля Starlink, проект компании Илона Маска SpaceX, предоставляющий услуги спутникового интернета, сообщил о намерении открыть официальное представительство в Украине.

27 апреля Starlink Ukraine официально зарегистрировались на территории Украины.

14 мая Роскосмос запретил россиянам летать на кораблях SpaceX Илона Маска.

27 июля владелец Tesla и SpaceX Илон Маск иронически отреагировал на решение России выйти из Международной космической станции.

По состоянию на 10 августа SpaceX вывела на орбиту еще 52 спутника Starlink и приземлила ракету Falcon 9 на корабль в Атлантическом океане.

У Илона Маска пересмотрели ценовую политику за услуги интернета для украинцев.

Европа обсуждает сотрудничество со SpaceX вместо подсанкционного Роскосмоса.

Американская ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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