Круизный гигант сотрудничает со SpaceX для более быстрого интернета на море
Круизный гигант Royal Caribbean начал сотрудничество со SpaceX для более быстрого интернета на море
Об этом информирует пресс-служба Royal Caribbean .
Круизный гигант объединился с ракетной компанией Илона Маска SpaceX, используя ее систему Starlink, для более быстрого интернета на море.
Раньше гости платили за пользование интернетом на лайнерах, хоть и связь была плохой. Сотрудничество будет действовать до марта 2023 года.
"Эта технология обеспечит кардинальное подключение к интернету на борту наших кораблей, улучшая впечатление от круиза как для гостей, так и экипажа", - сказал исполнительный директор Royal Caribbean Джейсон Либерти.
В целом система Starlink, управляемая SpaceX, предназначена для предоставления высокоскоростного Интернета людям, живущим в отдаленных районах. Она опирается на тысячи своих спутников, размещенных на низкой орбите вокруг Земли. Это позволяет быстро соединяться между спутниками и землей.
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