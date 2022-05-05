Круглосуточные бои идут на границы Николаевщины и Херсонщины, - депутат облсовета Москаленко
Виктория Москаленко, депутат Николаевского облсовета рассказала о напряженной ситуации в Николаеве и области, где враг сосредотачивает силы, производит постоянные обстрелы и намерен наступать на областной центр
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо".
Депутат отметила, что Николаев на сегодняшний день является очень горячим городом на территории Украины.
"Во вчерашний вечер и ночь Николаев с окрестностями города были под постоянными обстрелами. Круглосуточные бои идут на границе Николаевской и Херсонской областей", - рассказала депутат.
Виктория Москаленко отметила, как известно, по информации от военных и сведениям Генштаба, что враг окопается и постоянно сосредотачивает силы в направлении Херсон – Николаев – Кривой Рог.
Депутат облсовета отметила: "Враг намерен наступать на областной центр, но когда это намерение будет реализован, мы не знаем. Еще три дня назад оккупанты собирались выйти из Снегиревки, но наши авиация и артиллерия метко отработала по врагу, поэтому попытки идти на Николаев были без успеха. Ситуация остается напряженной".
Москаленко добавила, что активные боевые действия происходят очень близко от Николаева, с учетом 20-километрового расстояния Снегиревки от областного центра.
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