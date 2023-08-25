Да и посадками их назвать уже нельзя. Просто изуродованные стволы деревьев, торчащих между окопов, ходов сообщения, блиндажей и перекрытых щелей. У русских оккупантов было время все тщательно подготовить. Не просто заминировать все вокруг, а потом заминировать снова, а построить систему инженерных заграждений. И все это теперь нужно сломать. Через это нужно пройти пехоте.

Каждый шаг по своей земле, каждая освобожденная от россиян посадка, дается большой ценой. Но бойцы упорно идут вперед. Сверху висят наши птички. Прикрывая. Рассматривая. А выше них другие птички, которые ищут арту.

– Точка 1200, где-то там был выход миномета! Питон, найдите быстро того подлеца и дайте срочно координаты!

– Питон плюс. Ищем.

- Я Птах-1. С окрестности села работает танк. Записывайте цифры. Еще буду вести его десять минут.

- Птица, я Тернополь! Плюс. Наводимся…

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И так постоянно. Круглосуточная игра со смертью. Российская авиация рассыпает пятисоткилограммовые КАБы, как горох. Этим уже никого не удивить. В ответ на это окупантов больно кусают "Хаймарсы". Одна белая трасса в небе. Вторая. Третья… Шестая. Седьмая… Работают полными пакетами.

Можно только представить результаты их филигранной работы. Воздух содрогается от артиллерийской дуэли. Жара. Пот. Кровь. Смерть. Все смешалось здесь, под украинским солнцем. Среди посадок, полей и пения птиц в то время, когда на считанные минуты все стихает и бойцы штурмовых отделений, взводов и рот переводят дыхание перед очередным штурмом очередной укрепленной посадки. Все тоже самое, что было час назад. Минометы, стрекотня, вокруг мины, а нужно идти вперед! Несмотря на все, надо идти вперед! И ребята идут, продвигаясь метр за метром по своей земле.

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– Выхожу на бруствер забрать дрон, а там кабан.

– В смысле, кабан?

– Настоящий… Метров десять от меня стоит. В теплике его разглядел. Едва не ус*ался.

– Кто, кабан?

– Да я! (смеется).

– А как он там выжил?

– Да кто знает… Как-то!

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Об авторе. Алексей Петров, ветеран АТО, блоггер

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