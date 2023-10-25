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Крученики с грибами и сыром в сметанном соусе. Как приготовить это вкусное блюдо
Крученики с грибами и сыром в сливочном соусе – блюдо по особому вкусное и сочное, с неповторимым ароматом
Ингредиенты для приготовления кручеников с грибами и сыром:
- куриное филе – 1 кг
- шампиньоны - полкилограмма
- майонез – 100 г
- сметана – 300 г
- один пучок укропа
- один пучок зеленого лука
- три зубчика чеснока
Пошаговый рецепт приготовления кручеников с грибами и сыром:
- нарезаем пластинами хорошо вымытые грибы
- добавляем на горячую сковороду масло
- выкладываем грибы
- обжариваем до золотистой корочки
- куриное филе должно быть тонким
- нарезаем его вдоль
- солим и перчим с двух сторон
- выкладываем на куриное филе жареные грибы
- каждый кусочек мяса с грибами закручиваем в рулет
- выкладываем на сковороду
- смешаем майонез, сметану, нашинкованный укроп и зеленый лук
- добавляем соль
- добавляем перец и другие специи
- выжимаем в соус чеснок
Фото: pereiaslav.city
- равномерно выкладываем на мясные рулеты сметанный соус.
- накрываем сковороду крышкой
- тушим сорок минут
- периодически помешиваем блюдо
- блюдо подаем горячим с любимым гарниром.
Приятного аппетита!
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