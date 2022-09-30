"Кровожадные подонки, ответите за каждую жизнь!": Зеленский об обстреле Россией гуманитарной колонны в Запорожье
Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел российскими войсками гуманитарной колонны в Запорожье
Об этом глава государства сообщил в Telegram .
"Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население на Запорожье, Николаевщине, Днепропетровщине. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Лишь по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные терроры, которым не должно быть места в цивилизованном мире", - сообщил он.
По словам президента, "враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи. Цинически уничтожает мирных украинцев, ведь давно потерял все человеческое".
"Кровожадные подонки! Будете отвечать непременно. За каждую потерянную жизнь украинцев!" – подчеркнул Зеленский.
- Около 7:00 30 сентября оккупанты ударили 16 ракетами по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья, в результате чего 23 человека погибли, еще 28 пострадали.
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В Запорожской области 1 октября объявили Днем траура по погибшим в результате российских ракетных ударов по гумколону на выезде из Запорожья.
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